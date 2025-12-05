台灣封小紅書一年！Melody昔靠它帶貨「8小時賺5300萬」 最大關鍵曝

娛樂中心／台北報導

Melody於2023年宣布離婚。（圖／翻攝自臉書）

內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，但因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。其實台灣有不少藝人都有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）更是靠著小紅書直播帶貨，8小時就達到1200萬人民幣（約新台幣5300萬元）的高業績。

Melody靠著小紅書直播帶貨，業績驚人。（圖／翻攝自小紅書）

Melody於2023年宣布離婚，恢單的她除了經營自媒體，去年9月更是首度挑戰在小紅書直播帶貨，賣的都是高單價商品，像是要價破萬的手提包和面膜組，由於她保養得宜又有綜藝魂，很快擄獲網友的心，首場不僅流量破1.2億，短短8小時就創下高達人民幣1200萬元（約新台幣5300萬元）的銷售額，非常驚人。

如今，小紅書確定被台灣封1年，不僅讓大陸網友錯愕，許多台灣網友留言抱怨：「看到新聞真的傻眼，這麼好用的平台要封，臉書、IG詐騙更多」、「各種社群軟體都有詐騙行為，有需要特地針對小紅書嗎？」引起不少熱議。

