台灣封小紅書！Melody曾靠它「8hrs賺5300萬」獲封女王

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，不料因涉及1706件詐騙案件，造成財務損失高達2億4768萬元，因此內政部從昨（4日）宣布對小紅書進行網際網路停止解析及限制接取，限制時間為1年。但其實許多台灣藝人都擁有小紅書帳號，特別是Melody（殷悅）更曾在平台直播帶貨，創下驚人1.2億流量，帶來人民幣1200萬元（約新台幣5300萬元）的銷售額。

Melody昔日在《康熙來了》展現直率個性，因此在中國擁有許多粉絲，在2023年離婚後多方面嘗試各種工作，去年9月受小紅書官方邀請開啟直播帶貨，僅僅8小時就創下驚人1.2億流量，帶來人民幣1200萬元的銷售額，獲封「帶貨女王」新稱號。

如今小紅書要被台灣封鎖一年，許多台灣網友都傻眼，紛紛表示：「各種社群軟體都有詐騙行為，有需要特地針對小紅書嗎？」、「臉書、IG詐騙一堆詐騙怎麼不封？」、「你封！我翻牆繼續用！」



