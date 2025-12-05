台灣封小紅書！Melody曾靠該平台帶貨「8hrs賺5300萬」

Melody在小紅書帶貨能力超強。(謝采恩攝)

內政部4日指出，大陸社群「小紅書」涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年。其實台灣有不少藝人都有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）更是靠著小紅書直播帶貨，8小時就達到1200萬人民幣（約新台幣5300萬元）的高業績。

Melody於2023年宣布離婚，成為單親媽媽。對於工作很有熱忱的她，除了經營自媒體，去年9月更是首度挑戰在小紅書直播帶貨，賣的都是高單價商品，像是要價破萬的手提包和面膜組，相當受到時尚品牌青睞。

Melody在螢光幕前的形象明確，具有美國華人+貴婦多重人設以及天生的綜藝喜感，加上外型保養得宜，很快地就擄獲網友的心，首場不僅流量破1.2億，短短8小時就創下高達人民幣1200萬元（約新台幣5300萬元）的銷售額，非常驚人。

Melody在小紅書人氣很高，粉絲數高達82.1萬。（圖／翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

據經紀人指出，當初是小紅書官方主動邀約Melody，前後耗費數月開會、前置，而Melody以類似綜藝節目的規則直播帶貨，細節滿滿，質感佳，被小紅書視為大力推廣的藝人直播賣貨新模式。

如今，小紅書確定被台灣封1年，不僅讓大陸網友錯愕，許多台灣網友也哀鴻遍野，留言抱怨：「看到新聞真的傻眼，這麼好用的平台要封，臉書、IG詐騙更多」、「各種社群軟體都有詐騙行為，有需要特地針對小紅書嗎？」而部分台灣網友為了繼續使用小紅書，決定打開VPN「翻牆」過去。

