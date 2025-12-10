台灣封禁小紅書 國台辦批「惱羞成怒」：匹夫無罪，懷璧其罪

國台辦今天對我政府封禁小紅書作出回應。路透社



中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，我內政部發布命令封鎖1年，中國國台辦今天（12/10）的例行記者會上，發言人陳斌華批台灣以資安為由封禁小紅書「暴露恐懼和不安」，還指小紅書深受台灣民眾特別是青年的喜歡，致使我政府「惱羞成怒」，稱小紅書「匹夫無罪，懷璧其罪」。

我內政部上週四（12/4）宣布，小紅書因近2年涉詐案1706件，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。行政院長卓榮泰表示，除詐騙外，小紅書不願落地，也不理會政府要求，對政府發函「已讀不回」。

國台辦今天例行記者會上，發言人陳斌華引用《左傳·桓公十年》的「匹夫無罪，懷璧其罪」稱小紅書深受台灣民眾特別是青年的喜歡，「這讓民進黨當局刻意製造的『信（訊）息繭房』和對大陸的汙衊抹黑塌了房、破了功。因此民進黨如芒在背，惱羞成怒。」

陳斌華說台灣封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是恐懼和不安。，並指臉書去年在台涉詐近6萬件，今年以來已超過3萬件，遠超台灣所指的小紅書涉案數量，批評我政府的反詐實為反民主，「蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由」，「粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計」。

陳斌華還說，從封鎖中國購物平台、影音平台，再到社交平台，民進黨已成「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。

