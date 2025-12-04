台灣封鎖小紅書一年！胡錫進批：草木皆兵

▲小紅書在台灣擁有超過300萬用戶，但即將被封鎖一年。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進怒批，台灣政府這是「風聲鶴唳、草木皆兵」。（圖／翻攝APP Store）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有不少年輕用戶、有中國IG之稱的社群平台「小紅書」，4日遭行政院以資安檢測不合格、近2年涉詐案1706件、發函已讀不回等理由，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起巨大討論。對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上怒批，連小紅書都怕，說明台灣當局已經「風聲鶴唳、草木皆兵」。

胡錫進4日深夜在個人微博發文，指控台灣政府以反詐騙為由，冠冕堂皇對小紅書下手，無視網路詐騙已成世界性難題，而台灣人是網路詐騙最早興起群體之一的事實，認為真正的原因應該是「小紅書」發展太快，僅過去1年，在台用戶就暴增百萬以上，讓台灣當局害怕，台灣民眾會透過小紅書，與中國大陸的用戶有更直接交流、從而看到對岸社會的真實面貌，會因此「被統戰」。

廣告 廣告

胡錫進並列出台灣政府所說的小紅書6點風險，包含「蒐集敏感諮詢（相簿、通訊錄、定位等）」、「過度權限要求」、「擷取生物特徵」、「資料回傳中國伺服器或流向不透明」等，都跟詐騙沒什麼關係，而是「深度焦慮」之下的欲加之罪。此外，台灣聲稱小紅書沒有在當地設立法律代表人，總部又不配合台灣當局的要求，純粹就是刁難小紅書，因為在兩岸關係當前狀態下，期望小紅書與台灣當局建立充分的法律溝通，本來就是不切實際的。

胡錫進認為，雖然台灣聲稱是封鎖小紅書一年，可一旦開了這個頭，小紅書後續要在台灣恢復運作，恐怕會比登天還難。禁令於4日下午宣布後，小紅書上的一些台灣用戶，都表達了對該平台的戀戀不捨，以及對政府決定的困惑與不滿。反觀一些「台獨」勢力則趁機出來叫好，讚揚賴清德出手及時，鼓動「把抖音也封了」。

最後，胡錫進表示，中國的APP在台灣發展相當快，抖音、小紅書是代表，其他還有微博、微信等，主要還是兩岸生活資訊的大交流，比如小紅書就很像當年度的《精品購物指南》，上面絕大部分都是生活類訊息，與政治距離相當遠。台灣政府連小紅書都怕，說明當局現在真的已經風聲鶴唳、草木皆兵，很想封死來自對岸的訊息管道，進而在台灣內部宣揚中國大陸很黑暗、大陸人「連茶葉蛋都吃不起」的聳動傳聞，打下：「台當局充滿恐懼，他們要搞綠色恐怖，阻止台灣民眾與大陸社會交流，這就是結論。」

不過，對於小紅書有多好用，被視為中國國家主席習近平「國師幫」之一的上海復旦大學中國研究院院長張維為，都曾在今年5月的一場大學演講公開說過，小紅書非常受台灣年輕人喜歡，他相信統一台灣之後，治理台灣會比治理香港還要容易，甚至宣稱解決台灣問題的時機越來越成熟：「說不定哪天你一醒來已經解放了」、「你有沒有想過另外一個問題，台灣沒有下一次大選了，對不對？萬事俱備了。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣封鎖小紅書一年！習近平國師曾豪言有它在 治理台人很容易

內政部下令封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息

大槻真希上海演唱「被斷電拉下台」！胡錫進也看不下去：太過了