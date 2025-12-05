「台灣封鎖小紅書」登微博熱搜第一 陸網：兩岸真成一家人

內政部4日宣布，針對大陸社群平台「小紅書」啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，封鎖期限為一年。消息曝光後，「台灣封鎖小紅書一年」也一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名。

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。 （示意圖／中天新聞資料照）

刑事局指出，小紅書在台灣的用戶數已超過300萬人，自2024年起共涉入1706件詐騙案件。由於該平台未在台設立法律代表人，執法單位無法依法調取必要資料進行偵辦，形成「實質法律真空」狀態，使詐欺風險急速擴大。相較之下，Meta、Google、LINE、TikTok等其他大型網路社群平台都已配合我國法令在台設立法律代表人，並提出具體改善措施。

廣告 廣告

內政部曾於10月14日透過海基會函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但至今業者並無任何回應。政府因此依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書執行停止解析及限制接取命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

在台灣宣布封鎖小紅書一年後，關鍵字也登上大陸微博熱搜榜，許多大陸網友紛紛留言，「還天天吹什麼自由」、「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真成一家人了」、「根本沒有必要討論，純粹就是想封你而已，不說詐騙也會找到其他理由」。

不過也有陸網表示，「我們也鎖外網很多年了」、「反正我們ins、臉書一樣用不了，禿子別說和尚」、「國內也管理一下小紅書」、「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該封」。

延伸閱讀

小紅書遭限制1年！PTT網友開罵「我們比較像X產黨」：以後是否需要「翻牆」

高雄衛生局鯛魚排禁藥烏龍蝴蝶效應 雲林漁民：快被害死要求償！

影/高雄衛生局鯛魚排藥檢烏龍「鞠躬道歉」！全聯：感謝第一時間釐清事實、還原真相