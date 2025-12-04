「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一 陸網笑：兩岸真成一家人了

「台灣封鎖小紅書一年」衝上大陸微博熱搜第一名。（圖／路透社）

內政部與刑事局昨（4）日宣布，由於中國大陸社群平台「小紅書」資安檢測不合格，且2年內涉入1706件詐騙案件，即起對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施，封鎖1年。消息曝光後，「台灣封鎖小紅書一年」也一度衝上大陸微博熱搜關鍵字第一名，大陸網友紛紛表示，「還天天吹什麼自由」、「真成一家人了」。

刑事局指出，「小紅書」在台用戶已逾300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損，且內政部曾於10月間透過海基會函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但迄今業者並無任何回應。反觀其他大型在台提供服務的網路社群平台或APP，包括Meta、Google、LINE、TikTok等都有做出回應及具體改善措施，並且配合我國法令在台設立法律代表人恪遵法律義務。

而在台灣宣布封鎖小紅書一年後，相關關鍵字一度衝上微博熱搜關鍵字第一名，目前閱讀量已破5500萬次。大陸網友紛紛在相關新聞下方留言表示，「還天天吹什麼自由」、「Meta廣告不都是詐騙廣告嗎，也處理Meta吧」、「主要是防止蛙把頭探出井外」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」、「台灣當局正在瑟瑟發抖，因為年輕人的訊息世界最為活躍和真實」。

也有人笑言，「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真成一家人了」、「台灣人別怕，切個VPN的事」、「灣灣的想法總是很新奇」。

不過另有部分陸網直言，「國內也管理一下小紅書」、「我們也鎖外網很多年了」、「反正我們ins、臉書一樣用不了，禿子別說和尚」、「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該封」。

