台灣封鎖小紅書！1類人影響大 法律YTR嘆：會被騙的人，哪個平台都被騙

生活中心／黃韻璇報導

台灣封鎖小紅書1年。（圖／翻攝自微博）

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局昨（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，法律YouTuber「篆圈熊」就認為，「會被詐騙的人其實到哪個平台都會被詐騙」。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

廣告 廣告

民進黨表示，支持警方依法打詐、保護資安，不能給不回應執法要求的小紅書特別待遇。（圖／翻攝自民進黨臉書）

針對小紅書被封鎖一年，法律YouTuber「篆圈熊」就在Threads發文分享自己的看法，提到「感覺禁小紅書後影響到最大的人，不是在上面買東西被詐騙的被害者，被影響的是要看穿搭跟美妝的年輕女性，或是想要看美食跟出國資訊的旅遊族群」，認為「會被詐騙的人，其實到哪個平台都會被詐騙」。

不過小紅書之所以被封鎖，更關鍵的是，小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司並未在台灣設立法律代表人，且對於台灣官方要求提供偵辦所需資料的發函，迄今均「已讀不回」，形成執法上的「法律真空」。內政部強調，所有在我國境內提供服務的平台均須符合台灣法律規範並接受管轄，面對小紅書這種「視台灣法律為無物」的態度，政府最終依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條緊急規定，宣布對其執行「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。

更多三立新聞網報導

高市早苗「理解尊重中國」沒用？中國3大航空：免費退日本機票延長4個月

鹹粥嬤金孫回來了！涉詐中國關1年「被逼看習近平演講」嘆：還是台灣好

中國網友微信聊「濱崎步無人演唱會」！警察上門抓人約談 逼做2事

中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

