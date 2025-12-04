台灣封鎖小紅書1年這群人崩潰！他挺「終於硬起來」 列4原因讚爆

政治中心／黃韻璇報導

小紅書。（圖／翻攝自微博）

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，內政部與刑事局昨（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，政治評論員張益贍就大讚政府「終於硬起來」，直言「小粉紅及紅統人士要崩潰了」。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

張益贍4日晚間PO文挺政府封鎖小紅書，列出4點原因，首先提到，對於支持「限制言論自由極權國家」的社群媒體，不必跟談它什麼「言論自由」的問題；其次，中共長期以來透過「社群媒體單向輸出」，禁止中國人使用其他社群媒體，卻對其他國家輸出言論被中共控制的社群媒體。

第三點，張益贍認為，在這種不公平競爭底下，會導致言論市場的扭曲。網路流量數據與真實世界實際狀態，完全不符，有利於中共操作「大內宣」與「大外宣」；最後，他表示，中共還透過其掌握的社群媒體，進行「洗腦式認知作戰」、「網軍攻擊」及「詐欺犯罪」三合一戰略，早已形成嚴重的國安及治安問題。

