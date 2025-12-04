台灣封鎖小紅書1年！陳沂點「苗博雅臉書買手機被騙」：想不到我們也要翻牆

陳沂感嘆小紅書被封鎖。（圖／翻攝自陳沂臉書）





內政部警政署刑事局今（4）日舉行「守護台灣 打擊涉詐危安APP 全民一起來」記者會，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出「小紅書APP資安檢測不合格」，即日起暫停1年。網紅陳沂感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」

內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP停止解析、限制接取1年，引發軒然大波！陳沂今日在臉書發文，直言自己聽到的詐騙案例，通常都是臉書社團、LINE群組：「沒聽過有在小紅書被騙的，像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」

陳沂認為，小紅書上有許多實用資訊，自己常用來參考美妝保養、時尚穿搭、旅遊攻略等內容：「有很多不知道的景點都是看小紅書知道的，而且評價都挺真實！」想到未來要「翻牆」才能使用小紅書，她直呼：「請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」



