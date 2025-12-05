台灣封鎖「小紅書」一年？ 陸委會：非針對兩岸

（德國之聲中文網）台灣內政部週四（12月4日）宣布，小紅書因資安檢測不合格、2年涉入1706件詐騙案件為由，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，對小紅書發布「網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。」

內政部警政署透過聲明表示，「小紅書」在台用戶已逾300萬人，經過台灣國安局資安檢測後，發現15項指標全數未合格，包含：非法蒐集定位資訊、通訊錄、剪貼簿內容、非法讀取截圖、儲存空間或檔案列表；強迫填寫過度個資、強迫授權過多權限、不合理要求同意隱私條款、未保障使用者個資權益。

另外也涉及數據回傳與分享、擷取系統資訊及掌握生物特徵，如：App 未啟動仍回傳非必要個資、自動與第三方 SDK （軟體開發套件）共享個資、蒐集裝置程式清單、蒐集使用者臉部生物特徵等。

此外，台灣統計顯示，自2024年以來，該平台已經涉入1706起詐騙案件，造成財損近2.5億新台幣，後續因台灣執法機關無法調取必要資料，導致案件偵辦面臨困難。

聲明中稱，台灣內政部在今年10月14日曾透過海基會要求小紅書母公司「中國行吟信息科技（上海）有限公司」依法提出具體改善作為，但並未獲得任何回應。

台灣輿論兩極

小紅書遭官方限制的消息公布後，在台灣社群平台上引發兩極論戰。

有台灣網友表態支持相關作法，表示「不配合偵辦被封剛好而已」、「拜託中國軟體都禁一禁」；但也有人質疑，Meta旗下的臉書（Facebook）和台灣主要通訊軟體LINE上的詐騙問題更加氾濫，「不是挺小紅書，是反雙標」、「FB詐騙是幾十幾百倍的金額，什麼時候要禁FB?」

台灣數位發展部的「網路詐騙通報查詢網」統計顯示，過去30天以來，詐騙媒介比例最高的前三名分別為臉書（5萬1346則）、Threads（1萬309則）和Instagram（6656則）。

此外，這項限制措施也被部分人士批評，台灣向來強調網路自由，但如今卻走向要「翻牆」的一天。

台灣內政部政務次長馬士元週四在記者會中提及，Facebook、Google、LINE、TikTok等跨國企業皆已依法設立在台法律代表人，唯獨小紅書拒絕配合，也成為政府此次封禁的關鍵原因。

陸委會副主委梁文傑週四在例行記者會指出，禁小紅書是針對詐騙和假訊息，並非針對哪一個國家的軟體，強調該項措施並非跟政治或兩岸對抗升高有關。

小紅書安全隱憂

小紅書最初於2013年在上海成立，過去被形容為「中國版Instagram」，用戶大多是中國年輕人，雖然內容是以美妝、旅遊等生活化的圖文和短影音為主，但過去也曾被指有安全隱憂。

今年7月，台灣官方就曾提出，包含小紅書、抖音和微信在內的多個中國應用程式有「高度資安風險」。

當時國台辦發言人陳斌華反駁稱：「民進黨當局的藉口是所謂『資安』，暴露的是他們內心的『不安』，他們害怕台灣民眾通過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構件的『信息繭房』被打破。」

作者: 周子馨