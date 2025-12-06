台灣封鎖「小紅書」1年 馬文君：以「防詐」之名操弄「抗中保台」？

台灣封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，立委馬文君懷疑民進黨政府以「防詐」之名操弄「抗中保台」。（摘自APP Store ／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹／南投報導

內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」。立委馬文君在臉書發文，懷疑民進黨政府以「防詐」之名操弄「抗中保台」，剝奪民眾上網自由與資訊選擇權。

馬文君指出，台灣詐騙嚴重，臉書社團、LINE群組的詐騙層出不窮，詐騙案及金額更多、更龐大，卻未見內政部、數發部有更強硬手段，也沒要禁止社群在台營運，卻封鎖「小紅書」1年，這樣的選擇性執法，懷疑民進黨政府又在操弄「抗中保台」，而非單純「防詐」。

馬文君認為，小紅書大多分享旅遊攻略、好吃餐廳、美妝穿搭等生活資訊，而非政治，也很受台灣年輕人青睞，如今賴政府卻不分青紅皂白，一刀切地封鎖，剝奪台灣民眾的上網自由與資訊選擇權，而今天禁小紅書，明天會不會是要禁抖音或其他中國軟體呢？

賴政府若真心要打擊詐騙，應該一視同仁，全面檢討各平台的資安與法律責任，而不是挑選特定平台封鎖，製造政治對立與矛盾，更不該犧牲台灣民眾的言論及上網自由。

馬文君感嘆，民進黨執政後，台灣民主沒有更進步，反而愈走愈回去，國人還在消遣在大陸上個臉書、Youtube都要翻牆，沒想到在時至今日，在台灣滑手機查旅遊攻略、看美妝資訊也要翻牆！

