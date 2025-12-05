台灣將封鎖小紅書1年！ 陳沂：想不到我們要築長城翻牆了

台北市 / 焦仲 綜合報導

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，然而內政部與刑事局於昨(4)日宣布，平台去年至今涉及多達「1706件詐騙案」，累計財損達2億元以上，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。政策一出立刻引發大眾熱議。對此，網紅陳沂於社群發文崩潰直呼「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」

網紅陳沂在臉書發文表示，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」陳沂接著寫道，「請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

貼文一出也立刻引起網友討論立刻引發許多網友熱議：「我也覺得小紅書對我正面取得資訊評價也蠻高的！被禁真的很傻眼！」、「詐騙太多，不是應該封鎖FB、Threads才對吧」。不過也有網友持不同意見表示：「沒在用，無所謂。」

網紅陳沂更以自身使用習慣為例，表示社群平台小紅書上的內容非常實用，甚至很多美妝保養、時尚穿搭以及旅遊攻略也都是直接參考小紅書上的內容。如今小紅書被政府啟動封鎖長達1年，讓陳沂忍不住感嘆：「沒想到我們也會走到要築起長城、靠翻牆才能用的那天。」

