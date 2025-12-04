台灣將封鎖「小紅書」1年！梁文傑回應：只針對2事

政治中心／張予柔報導



針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，在台擁有超過300萬用戶。內政部與刑事局今（4）日下午宣布，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。









台灣將封鎖中國APP「小紅書」1年！陸委會回應了…梁文傑稱只「針對2事」

內政部表示，將對小紅書發布「停止解析及限制接取」命令，暫定一年，以保障國人資訊安全與財產權益。（圖／民視新聞）

刑事局指出，「小紅書」APP在國安資安檢測中15項指標全數不合格，且自今年已涉及1,706件詐騙案件，累計造成的損失逾2億4768萬元。隨著該平台用戶使用量快速攀升，執法機關因難以依法調取資料進行偵辦，造成法律真空。依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，對小紅書發布「停止解析及限制接取」命令，暫定一年，以保障國人資訊安全與財產權益。

廣告 廣告

台灣將封鎖中國APP「小紅書」1年！陸委會回應了…梁文傑稱只「針對2事」

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，禁用小紅書是「針對詐騙和假消息，並非針對特定國家」。（圖／民視新聞）

針對外界關注此次封鎖是否涉及兩岸因素，陸委會副主委梁文傑先反問「小紅書有遭禁嗎？」隨後回應，這項措施是針對詐騙和假消息，並非針對特定國家的App軟體。先前陸委會主委邱垂正也曾表達，高度懷疑小紅書可能作為統戰工具，因此與相關主管機關一直持續討論相關規管措施。他指出，從法制面著手進行管理，已經到了非常必要的關鍵時刻，以防止平台被不法使用，保障社會安全。





原文出處：台灣將封鎖中國APP「小紅書」1年！陸委會回應了…梁文傑稱只「針對2事」

更多民視新聞報導

歌手逼「孕婦身障粉」起身跳舞！嗆「妳看起來很蠢」網炸鍋

舒子晨船上大解放！比基尼炸出「超兇白麻糬」網看暈

壯男認9項罪刑！飢渴難耐竟衝養老院「侵犯臥床老婦」

