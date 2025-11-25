台灣將對決「二刀流」！大谷翔平正式宣布參戰WBC 對日本戰明年3月6日登場

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

在全球都坐擁超高人氣的MLB洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）頂級球星「二刀流」大谷翔平今（25）日在個人社群宣布，他將正式參戰下一屆世界棒球經典賽（WBC），作為日本隊的一員爭取二連霸，而他的加入無疑大幅提升了日本隊。而中華隊預計在明年3月6日於東京巨蛋對陣日本隊。

大谷翔平今（25）日在個人社群宣布正式參戰下一屆WBC。（圖／美聯社、CPBL中華職棒臉書）

日本隊在上一屆WBC成功奪下隊史第三冠，成為冠軍紀錄保持隊，而大谷翔平就是當時隊上的主力球員，無論是賽前振奮隊友士氣的喊話，還是最後關頭面對天使（Los Angeles Angels）隊友、傳奇球員「神鱒」楚奧特（Mike Trout）投出的三振，冠軍賽無疑讓全世界棒球迷熱血沸騰，而如今大谷翔平宣告參戰，再度引發熱議，也令粉絲們興奮不已。

廣告 廣告

大谷今在IG發文，先以英文向MLB的球迷喊話：「感謝所有粉絲的支持，又度過了一個很棒的球季，我會努力訓練，期待明年再見」，接著則用日文公布：「很高興可以再次代表日本出賽」。日本將在明年3月6日於東京巨蛋對陣台灣，接著和韓國、澳洲以及捷克碰頭，在衛冕之路上向前邁進。

更多FTNN新聞網報導

人生勝利組無誤！大谷翔平賽前被目擊與愛妻、愛女、愛犬一同現身球場

二刀流狂創紀錄！大谷翔平單場三響砲助道奇領先 還先發6局10K無失分

管你有不有名！日人氣女星想私約吃飯 大谷翔平冷回：那是誰？

