「台灣將幫美國訓練勞工」！美商長談台積電赴美設廠 蔡正元傻眼：異想天開

總統賴清德於美東時間3日接受美國《紐約時報》論壇「交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）專訪，強調「當川普（Donald Trump）總統希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化」。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則在4日接受美國財經媒體《CNBC》採訪時表示，台積電會協助訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈轉移到美國。

盧特尼克指出，在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作，讓整個供應鏈都留在美國「就是我們全部的目的」。前立委蔡正元於節目《大大平評理》表示，盧特尼克「異想天開」，勞工並非企業訓練的，而是學校。

蔡正元表示，美國若想訓練勞工，應該是州政府等地方公職負責，台灣的勞工也不是企業訓練，而是政府訓練的，像是高工、高職等共通性教育，減少企業訓練成本。蔡正元揶揄，盧特尼克只管出張嘴卻沒有動作。

「朋友要幫忙也得看自己的力氣吧？」蔡正元認為，美國對台灣的期待應該合理，且不該加重台灣不適當的負擔，台灣之所以能建立如此規模的半導體產業，其實是有意外成分；蔡正元坦言，一開始沒有人知道會成功，台積電一開始連續賠本五年，是靠前總統蔣經國資助才得以生存，另外前董事長張忠謀更是功不可沒。蔡正元指出，很多國家想發展半導體如新加坡、印度等，均面臨倒閉、失敗；中國也有多家廠商倒閉。蔡正元強調，發展半導體、培養工程師並非易事、也不是政府官員能控制的，政府官員的好壞還是有差。

