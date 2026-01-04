台灣將成下一個委內瑞拉？他舉三大理由駁斥：充滿邏輯謬誤
美國3日凌晨突襲委內瑞拉，抓捕委國獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro），消息傳出震驚全球。民運人士王丹今（1/4）指出，有人將美國這個行動與中國潛在侵台類比，認為前者若被視為合理，那麼中國以「祖國統一」為由入侵台灣也很合理，並警告台灣可能成為「下一個委內瑞拉」。這種論調充滿事實誤差、邏輯謬誤與過度簡化，無法站得住腳。
王丹今天臉書發文指出，有一種說法, 將美國對委內瑞拉的行動與中國潛在侵台類比，認為前者若被視為合理，就等於承認「不爽就打、武力即真理」，從而合理化中國以「祖國統一」為由入侵台灣，並警告台灣可能成為「下一個委內瑞拉」。這種論調聽起來有警示意味，但仔細檢視，卻充滿事實誤差、邏輯謬誤與過度簡化。
王丹表示，首先，美國國務卿盧比奧的回答簡單明確, 一句“馬杜羅政府並非合法政府”, 其實已經足以反駁上述說法了.畢竟, 即使是歐盟國家也不承認馬杜羅政權的合法性。而美國和歐盟國家, 都實質上認可台灣現政權的合法性。
其次, 美國對委內瑞拉的行動並非單純「入侵他國」。美國官方理由是反擊「毒品恐怖主義」與「卡特爾德洛斯索萊斯」犯罪網絡，而非純粹石油利益或隨意征服。馬杜羅政權長期被指控與販毒集團勾結、選舉舞弊與人權侵害，這與台灣作為成熟民主社會的現狀天差地別。將「清剿毒品」與「祖國統一」並列為同類借口，忽略了前者有具體犯罪指控（美國紐約法院起訴馬杜羅），後者則是中國單方面歷史主張，國際社會多視台灣為事實獨立實體，受《台灣關係法》保護。這種類比強行拉平，完全無視脈絡差異。
第三, 美國行動雖有爭議，但針對的是威權政權內部危機，並非吞併領土或否定主權。相反，中國若武力侵台，將涉及跨海登陸、佔領民主領土，性質更接近擴張侵略（如俄羅斯吞併克里米亞被全球譴責）。支持對委內瑞拉的壓力（即使過火），不等於贊同任何武力統一。國際法禁止侵略，但允許自衛與執法行動。
王丹說，有些說法， 簡單化事實，聽上去言之有理，但禁不住仔細推敲。
