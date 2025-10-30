台灣將成「亞洲第一消除C肝」！ 衛福部：下一步放寬B肝用藥
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
台灣消除肝病，繳出第一張漂亮成績單！衛生福利部次長莊人祥今（30）日證實，衛福部即將在年底正式向世界衛生組織（WHO）申請C肝消除認證，台灣有望成為全亞洲首個達標國家，而在完成這第一塊拚圖之後，衛福部下一步也將針對國內仍有約150至200萬名的B肝帶原者放寬健保用藥治療條件及給付，希望最終達成WHO的2030年全面消除病毒性肝炎目標。
立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會下午共同舉辦「2025國家肝炎政策建言書發佈記者會」，邀集國內肝炎防治領域權威專家及衛福部部會代表，一起發布最新版《2025國家肝炎政策建言書》，針對防治B型肝炎提出三大政策建議 。
莊人祥說，國內C肝治療在健保全面給付口服藥物之後，已有長足進步，診斷與治療涵蓋率均突破九成，達到WHO標準，因此，衛福部已擬妥中英文報告，將向WHO正式申請C肝消除認證，目前尚待專家再過目，年底就可以送出，讓台灣有望在明年成為全亞洲首個達標的國家。
下一步就是B肝，莊人祥表示，國內在全面開打B肝疫苗之後，帶原者已大幅下降，但沒有打到疫苗的世代，如今正是中壯年，帶原率仍降不下來，且不像C肝有特效藥，因此，衛福部正研議要進一步放寬健保針對B肝治療的給付條件，希望複製C肝治療的成功模式。
立法院厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽委員表示，台灣自1986年率先推行新生兒全面接種B肝疫苗後，已成功讓6歲以下兒童帶原率從10.5%降至0.8%，但1986年前的世代有如被遺落掉的一代，加上國內還有新住民、偏鄉等因素，仍有民眾可能沒有即時用藥治療。因此，經聚集國內專家會，決定提出《2025國家肝炎政策建言書》。
《2025國家肝炎政策建言書》中具體提出未來五年B型肝炎防治的三大政策方向，包括：制定國家級B型肝炎消除計畫、提高B、C肝個案追蹤方案照護費點值、B肝治療比照C肝排除醫院個別總額管制。
厚生基金會執行長陳柏同說，今年提出《2025國家肝炎政策建言書》目的在於讓C肝消除成功的經驗能延續至B肝政策的推動。C肝消除僅是肝炎防治策略的第一步，呼籲政府正視B肝治療與追蹤不足的現況，應以跨部會合作形式，結合「健康台灣888計畫」架構，強化「篩檢－診斷－追蹤／治療」（linkage to care）的完整鏈結，才能真正實現肝炎消除願景。
健保署長陳亮妤表示，健保正在研議放寬B肝治療條件及給付，以B肝藥物給付規定來說，目前規劃「肝炎病人用藥條件」為：肝纖維化F2、HBV NDA ≥ 2000 IU/mL、ALT高於1倍正常值；「肝癌病人用藥條件」為：確診為肝癌且可檢驗到血清HBV DNA即可長期使用；「停藥標準」為：停藥前3個月內接受「B 型肝炎病核心關聯抗原（HBcrAg）搭配表面抗原（HBsAg）定量檢驗」一次檢測，取代HBV DNA一次檢測。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
【文章轉載請註明出處】
