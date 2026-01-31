台灣將有石垣島和牛長期供應 主廚交流品鑑會先行
今年春天起，石垣島與台灣之間將正式開通貨客船航線；同時，石垣島食肉中心也正在進行設備更新，全面依照可出口至台灣的衛生標準進行升級整修，未來將能長期供應台灣。（攝影／鄭國強）
「和牛界愛馬仕」石垣和牛，獨特魅力果然不同凡響！1月30日下午由「台灣石垣畜產股份有限公司」主辦的「石垣和牛主廚交流品鑑會」，匯集數十位台灣知名主廚及餐飲業負責人齊聚一堂，包含國聯觀光大飯店西餐主廚陳志詳、JR東日本大飯店台北主廚陳永儒、福容大飯店主廚蔡長庚、新北炎洲喜來登酒店行政主廚梁峰豪、高雄日航酒店董事長潮田學、洋蔥牛排餐廳董事長盧俊雄、台北雅樂軒飯店總經理Eric Chao、玉膳坊總經理劉彥平、M Club海事俱樂部負責人李瑞源、匠鑫私廚負責人暨私廚連傳正、十八道餐飲有限公司負責人暨主廚王宥崴等餐飲界名人，紛紛應邀出席，深入體驗石垣和牛的風味層次與價值魅力，與會貴賓實際品鑑後，對於石垣和牛的獨特口感與美味，都讚不絕口，好評滿點。
主辦單位「台灣石垣畜產股份有限公司」執行長池建志致詞時表示，石垣和牛來自日本最南端的石垣島，在溫暖純淨的自然環境中成長，造就油脂細緻、香氣乾淨、入口柔軟卻保有肉感的特色。池建志指出：「我們重視的不只是美味，而是這樣的食材，能否被主廚理解、被料理尊重，並被市場長期信任。因此，今天的活動不僅是推廣，更是一場交流。」池建志也在會中正式宣布，日本石垣島畜產總公司，在台灣設立分公司「台灣石垣畜產股份有限公司」，未來將長期深耕台灣市場，從產地溯源、品質控管到通路合作，以穩定、透明的方式，與台灣餐飲產業共同成長。
石垣和牛可望直接進口，石垣島航線春天開航
這場別開生面的交流品鑑會，獲得日本石垣市政府以及商船八重山的鼎力協辦，商船八重山董事長芳本強出席支持，甫上任的石垣市長中山義隆，則特別錄製影片隔海致詞，中山義隆表示，石垣島每年吸引約150萬名觀光客造訪，代表美食之一正是高品質品牌牛JA石垣牛。JA石垣牛年產量僅約1,000頭，極為稀少、彌足珍貴，目前也正逢一個重要契機。
台灣石垣畜產股份有限公司執行長池建志說，未來可以直送的時候，也許直播主早上接到訂單，晚上和牛已經送到了。（攝影／鄭國強）
中山義隆說「今年春天起，石垣島與台灣之間將正式開通貨客船航線；同時，石垣島食肉中心也正在進行設備更新，全面依照可出口至台灣的衛生標準進行升級整修。」中山義隆誠摯邀請在場貴賓，盡情享受JA石垣牛美味，支持JA石垣牛、支持石垣島。
石垣島與台灣距離近，有利於鮮度、速度與穩定供應
日本石垣官方畜產單位也共同參與了這場交流品鑑會，JA沖繩八重山地區畜產振興中心部長新垣亮太，JA石垣牛肥育部會長上江州安生，八重山食肉中心理事仲大盛吉幸，以及日本石垣畜產總公司會長濱川忍，都出席與會。八重山食肉中心理事仲大盛吉幸致詞時表示：「今年三月，取得出口台灣認證的改修工程即將完成，後續將向台灣政府提出申請，未來預計可實現由石垣島直接出口至台灣。希望這次活動能成為長久信賴合作的第一步。」預計不遠的將來，石垣和牛可望由日本直接進口到台灣。
日本石垣畜產總公司會長濱川忍指出，石垣島與台灣距離近，有利於鮮度、速度與穩定供應。期待未來與台灣餐飲與飯店業者攜手，打造優質品牌。濱川忍說：「十分期待這次活動，成為石垣與台灣合作的新起點。」
執行長池建志受訪時表示，日方也耗資上億元，打造符合台灣標準的屠宰場，「目前的石垣和牛送到九州屠宰，再回到石垣才出口，因此成本很高」。按照池建志的規劃，未來石垣和牛可以靠定期航班運送，開到基隆上下貨，台灣消費者吃和牛的價格也可因此受惠，「未來也許直播主早上接到訂單，晚上和牛已經送到了。」
更多信傳媒報導
施凱爾邀請習近平訪英 下議院議長表態禁止中國國家主席進入國會
川普發文將提名華許接聯準會主席 過去曾反對降息近期發言轉鴿派
最新》海鯤號下潛畫面首度曝光 卓榮泰酸在野黨：我們就是浮上來了
其他人也在看
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 524則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 34則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 101則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 16 小時前 ・ 54則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 461則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 13則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了
[NOWnews今日新聞]《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 132則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 107則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 92則留言