台灣將有石垣島和牛長期供應 主廚交流品鑑會先行

今年春天起，石垣島與台灣之間將正式開通貨客船航線；同時，石垣島食肉中心也正在進行設備更新，全面依照可出口至台灣的衛生標準進行升級整修，未來將能長期供應台灣。（攝影／鄭國強）

「和牛界愛馬仕」石垣和牛，獨特魅力果然不同凡響！1月30日下午由「台灣石垣畜產股份有限公司」主辦的「石垣和牛主廚交流品鑑會」，匯集數十位台灣知名主廚及餐飲業負責人齊聚一堂，包含國聯觀光大飯店西餐主廚陳志詳、JR東日本大飯店台北主廚陳永儒、福容大飯店主廚蔡長庚、新北炎洲喜來登酒店行政主廚梁峰豪、高雄日航酒店董事長潮田學、洋蔥牛排餐廳董事長盧俊雄、台北雅樂軒飯店總經理Eric Chao、玉膳坊總經理劉彥平、M Club海事俱樂部負責人李瑞源、匠鑫私廚負責人暨私廚連傳正、十八道餐飲有限公司負責人暨主廚王宥崴等餐飲界名人，紛紛應邀出席，深入體驗石垣和牛的風味層次與價值魅力，與會貴賓實際品鑑後，對於石垣和牛的獨特口感與美味，都讚不絕口，好評滿點。

主辦單位「台灣石垣畜產股份有限公司」執行長池建志致詞時表示，石垣和牛來自日本最南端的石垣島，在溫暖純淨的自然環境中成長，造就油脂細緻、香氣乾淨、入口柔軟卻保有肉感的特色。池建志指出：「我們重視的不只是美味，而是這樣的食材，能否被主廚理解、被料理尊重，並被市場長期信任。因此，今天的活動不僅是推廣，更是一場交流。」池建志也在會中正式宣布，日本石垣島畜產總公司，在台灣設立分公司「台灣石垣畜產股份有限公司」，未來將長期深耕台灣市場，從產地溯源、品質控管到通路合作，以穩定、透明的方式，與台灣餐飲產業共同成長。

石垣和牛可望直接進口，石垣島航線春天開航

這場別開生面的交流品鑑會，獲得日本石垣市政府以及商船八重山的鼎力協辦，商船八重山董事長芳本強出席支持，甫上任的石垣市長中山義隆，則特別錄製影片隔海致詞，中山義隆表示，石垣島每年吸引約150萬名觀光客造訪，代表美食之一正是高品質品牌牛JA石垣牛。JA石垣牛年產量僅約1,000頭，極為稀少、彌足珍貴，目前也正逢一個重要契機。

台灣石垣畜產股份有限公司執行長池建志說，未來可以直送的時候，也許直播主早上接到訂單，晚上和牛已經送到了。（攝影／鄭國強）

中山義隆說「今年春天起，石垣島與台灣之間將正式開通貨客船航線；同時，石垣島食肉中心也正在進行設備更新，全面依照可出口至台灣的衛生標準進行升級整修。」中山義隆誠摯邀請在場貴賓，盡情享受JA石垣牛美味，支持JA石垣牛、支持石垣島。

石垣島與台灣距離近，有利於鮮度、速度與穩定供應

日本石垣官方畜產單位也共同參與了這場交流品鑑會，JA沖繩八重山地區畜產振興中心部長新垣亮太，JA石垣牛肥育部會長上江州安生，八重山食肉中心理事仲大盛吉幸，以及日本石垣畜產總公司會長濱川忍，都出席與會。八重山食肉中心理事仲大盛吉幸致詞時表示：「今年三月，取得出口台灣認證的改修工程即將完成，後續將向台灣政府提出申請，未來預計可實現由石垣島直接出口至台灣。希望這次活動能成為長久信賴合作的第一步。」預計不遠的將來，石垣和牛可望由日本直接進口到台灣。

日本石垣畜產總公司會長濱川忍指出，石垣島與台灣距離近，有利於鮮度、速度與穩定供應。期待未來與台灣餐飲與飯店業者攜手，打造優質品牌。濱川忍說：「十分期待這次活動，成為石垣與台灣合作的新起點。」

執行長池建志受訪時表示，日方也耗資上億元，打造符合台灣標準的屠宰場，「目前的石垣和牛送到九州屠宰，再回到石垣才出口，因此成本很高」。按照池建志的規劃，未來石垣和牛可以靠定期航班運送，開到基隆上下貨，台灣消費者吃和牛的價格也可因此受惠，「未來也許直播主早上接到訂單，晚上和牛已經送到了。」

