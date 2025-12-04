台灣將訓練美國勞工？李慧芝：在美營運企業訓練當地勞工很自然

行政院發言人李慧芝今（4）天表示，企業到美國生產，若在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台美關稅談判進入最後階段，外傳台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低對等關稅，但行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮日前在立法院否認這種說法，她稱並沒有答應美國要幫忙訓練技術人員，而且未在談判條件中。不過，行政院發言人李慧芝今（4）天對此回應，台美沒有在磋商中交換過意見，但企業到美國生產，若在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日接受美國財經媒體CNBC採訪時指稱，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1605億美元。美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也將追加投資。「當然，他們也會訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈轉移到美國」。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組秉持賴清德總統與行政院長卓榮泰的指示，正全力推進跟美國的談判磋商，爭取合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時對外說明。

媒體追問，訓練美國勞工是否成為關稅談判的條件之一？李慧芝表示，楊珍妮已說明台美磋商目前沒針對訓練美國勞工交換意見，但企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

