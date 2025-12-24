台灣將進入超高齡社會 農業部「園藝療育」強化長者身心健康

農業部種苗改良繁殖場近年積極推動「園藝療育」，透過課程提升長者的幸福感與心理健康，種苗場就指出，檢視台中山城的6個社區關懷據點、3個原鄉部落的文化健康站實施成效，已可看出效果顯著。（圖／農業部）

根據內政部統計至11月底，我國65歲以上人口比例已達19.98％，距離超高齡化社會的門檻20％，僅剩0.02％差距，而在此趨勢下，如何強化社區照護、減緩長者心理疾病發生，已成各界關注焦點，為此農業部種苗改良繁殖場近年積極推動「園藝療育」，透過課程提升長者的幸福感與心理健康，種苗場就指出，檢視台中山城的6個社區關懷據點、3個原鄉部落的文化健康站實施成效，已可看出效果顯著，是成本低且效益高的健康促進策略，具有持續推廣與深化的重要價值。

種苗場表示，長者在生理機能退化與社會參與減少的情況下，更容易陷入身心失衡與亞健康狀態，因此健康照護需求日益提升，園藝療育逐漸成為結合農業、健康、長照、教育與社福的跨域新興專業，希望藉由結合農村社區在地網絡辦理園藝療育，照顧到高齡者之身心健康，亦鼓勵長者走入社區，發展新社交關係，達到「在地健康老化」的目的。

種苗場說明，近年來投入台中山城6個社區關懷據點及3個原鄉部落的文化健康站，為園藝療育的場域，規畫為期8周、每周1次、每次2小時的園藝療育課程，園藝療育課程的設計強調「創作性」、「成就感」與「社交互動」並實地操作，課程前後以量表檢視情緒健康、活力、生活興趣及社交等面向是否得到改善，並於課程結束後以成果發表會向社區分享園藝療育豐收的成果。

種苗場指出，參與者在課程後於健康狀況、情緒穩定性與活力感受等項目皆有提升，顯示園藝活動有助於減緩緊張、增強精力、提升正向情緒，並大幅提升長者的社交參與感及促進幸福感；長者也分享園藝療育課程後，每天看到種植的花卉、蔬菜和多肉植物就滿心歡喜；社區志工也將每周的療育課程，發佈在社群媒體分享，亦廣受迴響。

種苗場強調，園藝療育能強化社區關懷據點的照護功能，促進長者在熟悉的環境中達到「在地健康老化」的目的，因此，園藝療育在未來社區照護與高齡政策推動中，具有持續推廣與深化的重要價值。

