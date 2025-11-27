台灣對中祭出5年最狠反傾銷稅 啤酒被課51.94%！鋼材也遭重稅

台灣對中國啤酒、熱軋鋼品啟動史上最強反傾銷措施，意在保護本土產業免受低價傾銷衝擊。圖／陳宏銘攝

財政部關務署公布中國「啤酒」與「熱軋鋼品」兩項反傾銷調查結果。調查認定，中國輸台的啤酒與鋼材確實存在傾銷情形，而且已經對台灣本土產業造成實質傷害，因此政府宣布自2025年11月27日起課徵反傾銷稅，並追溯回114年7月3日生效，課徵期間長達5年。

次反傾銷稅率給人相當有感，啤酒最高可被課到51.94%，鋼品最高則是20.15%，兩項商品可說是近年來最嚴格的一次貿易防衛。啤酒部分，百威雪津及其關聯企業被課31.30%，麒麟啤酒（珠海）則為19.13%，其餘未被個別調查的中國廠商一律採用51.94%的最高稅率。中國啤酒面臨五成以上的反傾銷稅，成本瞬間拉高，對市場結構勢必產生明顯影響。

鋼品方面，寶鋼湛江、寶山鋼鐵與梅山鋼鐵的反傾銷稅率落在16.10%，其他製造商或出口商則是20.15%。熱軋鋼品是許多產業的基礎材料，長期低價傾銷已造成國內業者壓力，這次稅率正式拍板，相當於替本土鋼廠裝上一道長期保護盾。

另外，由於7月3日開始就已經先收臨時反傾銷稅，如果當時進口商繳的臨時稅比最後確定的稅率還高，政府會把多收今額退給業者；如果臨時稅率比較低，就不會再補收了，直接以最後核定的稅率為準。這樣的做法算是把制度公平顧好，也避免臨時稅和正式稅差太多時，讓企業負擔被放大。



