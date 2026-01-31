台灣對日本為何重要 日學者：具3大戰略價值

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）日本首相高市早苗先前有關台灣議題的言論引起北京不滿，中日關係惡化。日本學者切通亮今天在華府一場線上座談分析，台灣對日本的重要性在於3大戰略價值，包括地理位置、海上運輸線及在經濟上的不可或缺性。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）今天舉辦「解讀日本國防政策：延續、變化及挑戰」（Making Sense of Japan’s Defense Policy: Continuities, Changes, and Challenges）線上座談，邀請日本防衛省智庫「防衛研究所」研究員切通亮出席。

切通亮指出，日本首相高市早苗自去年10月就任以來，任內最重要的事件之一就是「台灣有事」相關言論引起中國「過度反應」。高市言論只是重申日本法律的立場。

中共對台軍事威脅不斷之際，高市去年11月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並祭出多項反制措施。

至於台灣對日本來說為何重要，切通亮表示，他認為至少有3大戰略價值，包括地理位置鄰近、海上交通線，以及對日本經濟的不可或缺性。

他指出，日本最西端的與那國島距離台灣僅有111公里左右，若發生「台灣有事」的情況，日本的不安感勢必會上升。另外，台灣海峽是重要的海上航運通道，若通道被限制，日本經濟將受衝擊。

不僅如此，台灣是全球半導體供應鏈生產核心，切通亮表示，日本在半導體晶片方面也越來越倚賴來自台灣的進口。

他說，基於上述原因，台灣在戰略上對日本而言十分重要。

此外，美國在最新版的「國防戰略」報告中強調，在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國。切通亮指出，日本樂見美國這項戰略，就日本觀點而言，「我們不希望美中之間發生對抗，也不希望台海局勢出現動盪」。（編輯：周永捷）1150131