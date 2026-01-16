台灣對等關稅拍板 台積電：樂見達成協議

▲台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、台積電今（16）日表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項談判預定目標。台積電今（16）日表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電指出，台積電是一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電表示，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

台美關稅談判結束總結會議，行政院發布新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

