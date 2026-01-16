台灣對等關稅調降為15%不疊加 台積電樂見台美達成協議
台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇）等多項談判預定目標。台積電今天表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。
台積電指出，台積電是一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。
台積電表示，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係，對於驅動未來技術發展及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。
台美關稅談判結束總結會議，行政院發布新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
其他人也在看
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 119
台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇
台美經貿工作小組表示，台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。首先，對等關稅調降為...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 21
台美關稅終於拍板！降至15%不疊加 加碼對美投資信保各2500億美元
美國總統川普二次就任後，力推關稅政策，針對各個國家與美國之間的產業競爭，推動不同級別的關稅稅率，每個決定都影響著全世界。歷經了一年多的交涉與波折，台美雙方達成台灣關稅調降為15%並不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。台灣半導體及科技產業則將對美國進行至少2500億美元自主投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 24
台美關稅15％不疊加！學者：傳統產業大利多
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，東吳大學政治學系副教授陳方隅指出，15...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前 ・ 19
行政院證實：由鄭麗君和楊珍妮所率談判團隊昨晚赴美 有4項談判目標
[Newtalk新聞] 行政院台美經貿工作小組今（15）天表示，由行政院副院長鄭麗君和行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於昨（14）晚出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。 台美經貿工作小組表示，台美雙方在這次磋商後，預計將對外宣布達成共識的內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。 此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布的半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在這次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣對等關稅15%？經貿辦：雙方正商議舉行總結會議的時程傳台美關稅15％、台積電再加碼 鄭麗文新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
台美關稅15％》張建一曝這場談判背後的四大重點 半導體、傳產「最好的條件」
行政院公布新聞稿，宣布確認「對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，台灣經濟研究院長張建一16日向本報獨家分析，簽署內容對台灣對美國出口及投資有四大重要意義，對於台灣半導體、傳產等不同產業進口到美國都有最好的條件。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 2
軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命
伊朗局勢急遽升溫，美國與伊朗的緊張關係恐已瀕臨臨界點！美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）繼昨日發布安全警報後，今（14）日再度發出措辭更為強烈的公告，連續兩天呼籲美國公民「立刻離開伊朗（Leave Iran now）」，並明確建議經由陸路前往土耳其或亞美尼亞。再加上美國總統川普在社群媒體對伊朗示威者喊話稱「援助已經在路上了」，引發外界強烈聯想，美軍是否已準備三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台美關稅真的降至15%！王定宇4點解讀：台灣獲得大利多
臺美對等關稅談判結果曝光！關稅確定降至15％且不疊加，並享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係等四大共識。消息立刻讓臺灣人民喜出望外，大讚此舉是歷史性突破。民進黨立委王定宇今（16）日更直言，「臺灣獲得大利多！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
直播看中天/對等關稅拍板了！台灣要付出什麼代價？鄭麗君台美連線最新說明
台美關稅談判總結確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，行政院表示，將在美東時間1月15日晚間8時（台灣時間1月16日早上9時），於駐美代表處1樓新聞簡報室，由行政院副院長鄭麗君、楊珍妮政委、俞大㵢大使召開記者會，向國人說明。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 27
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 338
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 19
經典賽》Clayton Kershaw故事未完！ 加入美國隊出戰第六屆WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊星度上升不停止！洛杉磯道奇退役傳奇名將Clayton Kershaw將加入美國隊！Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 12
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 223
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 72
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 142
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 290
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 23
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 286