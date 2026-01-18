台灣對等關稅談判條件超好！林楚茵列舉「韓媒報導一片焦慮」：藍白竟然還在罵？難道想要和中國一樣47%的關稅？

台美對等關稅談判結果出爐，我方取得15%關稅不疊加，藍白卻持續唱衰。綠委林楚茵昨（17）日列舉韓國媒體報導「一片焦慮」，韓國把台灣當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好。她痛批，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白：「不要15%關稅？是要中國47%嗎？」

「唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在『羨慕』台灣」，林楚茵昨日在臉書發文表示，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」？是「產業外移」？

林楚茵再說，拜託看看台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導。

林楚茵列舉韓媒報導，中央日報 (JoongAng Ilbo)「台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免... 韓國半導體陷入沉重苦思」、Focus on Economy「川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現... 韓國重回談判桌」、韓國經濟 (Hankyung)「台灣對美『All-in』330兆韓元... 三星電子、SK海力士『高度緊張』」、Nate 新聞「威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅」。

林楚茵直言，韓國把台灣當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白：「不要15%關稅？是要中國47%嗎？」

林楚茵最後說，那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了，台灣的佈局，世界都看在眼裡！

（圖片來源：林楚茵臉書）

