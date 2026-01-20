台灣對等關稅降為15％ 陳其邁：高雄傳產暫時鬆一口氣

陳其邁表示台美雙方達成對等關稅調降為15％，且不疊加，高雄的中小企業與傳統產業可以暫時鬆一口氣。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判於美東時間15日完成總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15％，且不疊加原有最惠國待遇(MFN)稅率，並在半導體及半導體衍生品232關稅中爭取到最優惠待遇。高雄市長陳其邁今(20)日受訪時表示，對於高雄的中小企業與傳統產業而言，可以暫時鬆一口氣。

陳其邁指出，整個關稅的談判，副院長鄭麗君還有談判的團隊，還是要給予高度的肯定，尤其高雄的中小企業、傳統產業非常非常的多，15%的不疊加關稅的結果，對於高雄的傳統產業來說，讓他們可以暫時鬆一口氣。

陳其邁說，這部分對於高雄產業的發展來講是有利的，但是更重要的是說，在整個美國工業化的過程，也就是強化製造業，配合全球供應鏈的再重組，這是非常重要的，所以他也希望說政府能夠有好的、完整的配套措施，協助不論是在AI產業或者是傳統產業，能夠在產業供應鏈再重組的時候把握契機輔導業者。

他表示，以台灣隊整體的供應鏈的再重組，能夠到美國或者在全球佈局的時候，能夠搶得先機，政府有完整的配套措施，可以說是非常的重要，也希望政府不管是在資金或是設廠或在整個市場的佈局，都能夠給傳統產業更多的不管是支持或者是補助。

