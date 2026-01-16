台灣對等關稅降至15%不疊加 與日韓歐盟齊平

台北市 / 綜合報導

台美雙方經過了多次談判，美國商務部，終於在美東時間週四(15日)，公布協議內容，台美的對等關稅，確認是15%、不疊加，這也等於和主要競爭對手日韓，都拉到了同樣的起跑線，有望提升競爭力；傳統產業必然是最大的受惠者，不只業者鬆了口氣，利多消息也反映在台股盤勢上！但對於關稅拍板定案，在野黨也有不同聲音。

行政院副院長鄭麗君說：「我們成功地將對等關稅，調降到15%而且不疊加。」台美對等關稅終於談妥，其中傳統產業成為最大受惠者，包含產地在台灣，主要外銷美國的族群。

廣告 廣告

看看今（16）日台北股市就知道，部分類股盤面紅通通，像是機械股好幾檔，漲幅都超過百分之9.8，甚至一度漲停亮燈，另外汽車零組件業者，吉茂虎山大億也都應聲大漲。

全球知名的「水龍頭故鄉」，彰化水五金產業，從去年4月就籠罩在關稅陰霾中，一度還面臨訂單凍結，如今「15%不疊加」拍板定案，業者總算鬆了一大口氣，彰化縣水五金產發會理事長張家烈說：「那就恢復到之前，大家都一樣的一個基準，那對台灣的一些競爭力，當然是很有有很大很大的幫助，水平恢復到一樣，一些客戶的訂單，就不會被Hold住。」

不過達成協議後，關稅到底和原本差了多少，以「工具機」產業為例，台灣本來的20%對等關稅，還要再加上4%MFN稅率，如今對等稅率降低，還不用疊加，對比韓國的對等關稅，同樣是15%，只是因為韓美自由貿易協定，MFN稅率才會是0%，至於其他傳產水五金，也從原本的22.6%降回15%，本來MFN稅率最高的紡織業，從28.7%降到15%和韓國相同，也大大提升產業競爭力。

不過在野黨仍有不同聲音，立委(眾)張啓楷說：「政府這次非常賣力，終於把一般性的關稅降下來到15%了，可是在投資金額會不會太大的同時，第二個我們的半導體，有受到多大的一個影響。」國民黨發言人牛煦庭，對台灣來說絕對不會是什麼好消息，我們的民進黨政府屢屢宣稱，他們是談判高手，但今天公布的結果，真的對台灣是有利的嗎。」

儘管各界看法不一，傳產業者依舊抱持樂觀態度，認為市場能逐步回穩，也終於放下九個月以來心中的大石。

原始連結







更多華視新聞報導

拍板！台灣對等關稅降至15% 「與日韓歐盟齊平」

台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU 獲232優惠

拍板！ 台對等關稅降至15%不疊加 與日韓歐盟齊平

