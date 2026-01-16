台灣對等關稅15%並獲232優惠 美商務部：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

美國商務部15日公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。業者在美建廠期間，計畫產能2.5倍的輸美產品，及完成建廠業者產能1.5倍的進口量，可獲准免繳232條款稅。商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

美國商務部15日下午宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元（約新台幣7.9兆元）的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。



額外投資方面，商務部指出，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。



換句話說，台灣企業投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。盧特尼克（Howard Lutnick）與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

盧特尼克表示，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，「這是專門為他們（台灣）量身設計的」。在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。舉例來說，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。



他指出，總部位於台灣但不在美國建廠的晶片公司可能面臨100%的關稅。在川普總統任內，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。早在去年9月，盧特尼克就提到，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。

盧特尼克說，台積電已購買土地，並可能在亞利桑那州擴建，作為美台關稅協議的一部分。「他們剛在現有廠區旁買了數百英畝的土地。我會讓他們按照董事會程序推進，並給他們一些時間。」



對於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾？盧特尼克表示，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。



他也重申半導體產能攸關國安，指美國需要在本土生產半導體，不能依賴一個距離美國9000英里的國家來提供對國家安全至關重要的產品。

美國商務部公布「透過與台灣簽署經貿投資協議，恢復美國半導體製造領先地位」說明指出，這項建立戰略性經濟夥伴關係的協議，將強化美國半導體供應鏈，及確保科技產業領先地位。

主要內容如下：



直接投資：台灣半導體與科技業者將對美進行至少2500億美元的新直接投資，興建與擴大先進半導體、能源、人工智慧製造與創新等相關產能。



額外投資：台灣將提供至少2500億美元信用保證，協助台灣企業的其他投資，支持在美興建與擴大半導體供應鏈生態系統。



產業聚落：美台將合作在美建立世界級科技園區，以美國為新世代科技、先進製造與創新的全球中心為定位，強化美國產業結構。



此外，台灣將協助美國投資台灣半導體、人工智慧、防衛科技、資通訊與生技產業，擴大美國業者的市場管道，深化科技合作，強化美國在關鍵與新興產業的領導。



協議透過可預期的關稅架構，將提升雙方經貿平衡。



美國對台灣貨品對等關稅總計不超過15%。



美國貿易擴張法第232條款（Section 232）之下的台灣汽車零件、木材及衍生產品總計不超過15%。



學名藥物及其成分、飛行器零組件與短缺天然資源項目實施零關稅。



232條款關稅未來將獎勵在美投資的台灣半導體業者。



業者於核准建廠期間，可能獲准免稅進口計畫產能2.5倍的產品，超過限額的進口量將適用232條款關稅的較低優惠稅率。



完成建廠計畫業者仍可獲准免繳232條款稅，免稅進口量為新產能的1.5倍。