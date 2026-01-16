台灣對等關稅15%不疊加 黃健豪：為製造業取得公平競爭機會 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

美國商務部日宣布，美國與台灣達成貿易協議，交換輸美商品的關稅稅率將降至15%，條件是台灣將提供2500億美元的新增直接投資，以及2500億美元的信用保證。立委黃健豪今（16）日表示，就目前的狀態而言，即是由台積電承擔，但關稅15%讓許多製造業取得公平競爭的機會，後續就需要再花點心力追回訂單量。

「原先說關鍵技術不會赴美投資的承諾，看來已經破功了。」黃健豪表示，美國商務部長盧特尼克今天指出「在川普總統任內，台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國」，2500億美金的投資，除了前幾天盧特尼克以違反DEI為名公開點名的1650億之外，又再新增5座新廠。屆時，台積電在亞利桑那州的總規模，會由原先的6座廠基礎上，至少再建5座新廠，應該就能達到對美承諾的2500億美元直接投資。他認為，比較值得關注的是，台積電董事長魏哲家在昨天法說會上證實，2奈米（N2）與A16（1.6奈米）已經列入亞利桑那州三、四廠的規劃清單中。

黃健豪認為，台積電不只是台積電，是整體供應鏈移出的風險，以2025年為例，台灣出口到美國成長率最高的項目，是「其他機器工廠及實驗室設備 」，高達1273%，而出口前3名的半導體零組件佔我國出口美國貿易額3分之2，成長率也都高達130%至147%，這些都是出去就出去了的產業。另外，提供擔保的信保基金2500億美金，大約是8兆台幣，是中央政府兩年到三年的總預算。

黃健豪說明，信保基金的來源主要是人民納稅錢，規模捐助總額約1200億「台幣」，現有淨值約600億「台幣」，擔保8兆台幣，槓桿是130倍，這也是值得擔心的風險。從商業邏輯來說，如果提供2500億擔保是好的條件，或許政府可以開放全民認購，與其用納稅錢挹注的信保基金，不如公開市場募資，讓對投資美國有信心的投資人來投資。

黃健豪進一步說，過去海外信保基金的標的，主要都是針對海外中小企業，協助台商在世界各地建立起穩定的資金量，但這次提出用2500億美金擔保，會不會排擠到其它中小企業，造成國內投資縮減的疑慮，也是個問題。

此外，黃健豪仍肯定對等關稅15%對台有利，關稅15%是讓許多製造業取得公平競爭的機會，因為，對這些外銷為主的產業，關稅不管是15%、20%還是32%，最大的風險是「不確定」，至少現在確定稅率，對個體而言，大家至少能夠有明確的策略面對，包含精密機械工業，及其他工具機、手工具等業者，後續就需要再花點心力追回訂單量。

