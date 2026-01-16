台灣對等關稅15%拍板！ 台積電發聲明：樂見台美達成穩健貿易協議

台灣對等關稅拍板，台積電稍早也發了聲明。（本刊資料照）

台美關稅在今（16）日公布，對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。之前備受矚目的台積電也發出聲明說，「樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議」。

台美關稅在今天公布，台美經貿工作小組指出，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

而之前被傳出，承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠的台積電稍早也發出聲明說，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電表示，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

