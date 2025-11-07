台灣對美國軍事價值？ 專家：能阻共軍擴張為中日緩衝

華府智庫「卡托研究所」6日舉辦座談，智庫「戰略暨預算評估中心」副總裁蒙哥馬利（Evan B. Montgomery）（中）、智庫「國際戰略研究所」資深訪問研究員卡維利（左）與會討論。 圖：翻攝自Cato Institute官網

[Newtalk新聞] 中共近年持續增加對台軍事威脅，而美國是否協防台灣也引發討論。有美國專家表示，台灣為處第一島鏈關鍵位置，宛如「瓶塞」，能阻止中共全球擴張，同時也是中國與日本西南諸島西南島嶼之間的緩衝地帶，因此台灣對美國具有重要軍事價值。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）於當地時間週四（6日）舉辦「有或沒有台灣時的印太地區軍事力量平衡」（The Military Balance in the Indo-Pacific, with and Without Taiwan）座談，並邀請智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic Budgetary Assessments）副總裁蒙哥馬利（Evan B. Montgomery）、智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深訪問研究員卡維利（Jonathan D. Caverley）參與討論。

當被問及台灣軍事價值時，蒙哥馬利表示，台灣經常被比喻為不沉的航空母艦或瓶塞，而他認為，「瓶塞」的比喻至今仍有其意義，台灣位處第一島鏈關鍵一環，能阻止中國人民解放軍毫無阻礙進入西太平洋，某種程度上也是中國與日本西南島嶼之間的緩衝地帶。「由此觀點來看，台灣對美國仍具有重要軍事價值。」

蒙哥馬利接續分析，從美國戰略角度而論，維持台灣的獨立性具有相當大的價值，因為這不僅能阻擋解放軍的全球擴張，若台灣落入中國控制，也可能對日本構成威脅。

美國國防部長海格塞斯（左三）與中國國防部長董軍（右三）在馬來西亞吉隆坡第12屆東盟防長會議場邊對話會談，就台海及南海議題激烈交鋒。 圖：翻攝 US Defense Department

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）日前與中國防長董軍會面，儘管強調美國不尋求衝突，但強烈關注中國在南海、台灣周邊及對美國印太盟友與夥伴的行為。

日本首相高市早苗日前與中國國家主席習近平會晤後也表示，已向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。

