台灣對美投資不是5,000億？林佳龍拆解信保2,500億：政府實出僅50億信保 護航中小企業「出海打仗」
台積電移美掏空台灣？林佳龍拋「水井論」駁斥：台積電零組件仍在台生產 建廠享 2.5 倍免稅是「永遠保單」連傳統產業都能受惠！
台美關稅談判結果引發在野黨強烈質疑，國民黨主席鄭麗文批評讓台積電赴美換取15%關稅是「無恥又無能」，更擔憂「矽盾瓦解」將掏空台灣。外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時，針對四大爭議逐一澄清反擊：一、非「移美」而是「擴充」，台灣在供應鏈中「現在會更重要」；二、從「交易」轉向「合夥」，把台美關係「從一個交易的利害關係人變成合夥的股東」；三、反駁「大餅論」，首提「水井論」比喻產業是「源源不絕的泉水」；四、澄清「2500加2500不等於5000億」，信保實際僅需政府投入約50億美元。林佳龍更強調，這次投資是「讓臺灣人往高處爬」，目標打造「經濟日不落國」。
非「移美」而是「擴充」：台灣角色更重要
針對供應鏈移美的質疑，林佳龍開宗明義澄清：「不是供應鏈移美，是供應鏈去擴充。」他強調，台灣在供應鏈中「本來就扮演重要的角色，現在會更重要」。
為何是擴充不是移轉？ 林佳龍提出三點：
一、台積電持續投資台灣、技術留在台灣
林佳龍強調台積電「相對投資臺灣而且技術持續領先」，赴美設廠並非撤離台灣。他指出，台積電最近又新購900英畝土地，顯示在美投資規模持續擴張，但這是「加法」而非「減法」。
二、供應鏈零組件仍在台灣生產
林佳龍揭露關鍵細節：「很多半導體供應鏈裡面的零組件或衍生品還是在臺灣生產，現在到美國去」建廠。他說明，建廠期間台灣出口美國享「兩倍半免稅」，建廠完成後享「一倍半免稅」，這證明台美供應鏈仍緊密結合，台灣生產的零組件持續出口美國。
三、其他生產基地維持運作、同步擴張
以鴻海、緯創為例，林佳龍指出：「本來都已經投資在墨西哥了，現在墨西哥的投資還是在，又擴充到美國。」這顯示企業是「多點布局」而非「撤點移轉」，在美墨形成更完整供應鏈，「而臺灣在這裡面已經可以說超前部署」。
林佳龍進一步指出，投資美國不只是半導體，「現在AI晶片、AI伺服器、AI資料中心、AI智慧工廠，臺灣都立基，可以說是一個領先，甚至是變成最好的合作伙伴」。台積電「已經在美國日本跟歐洲都有投資設廠」，這是全球布局而非產業外移。
從「交易」轉向「合夥」：雙向投資強化台美關係
林佳龍強調這次投資的戰略意義，不只是經濟考量。他說，投資美國是「把臺美關係從一個交易的利害關係人變成合夥的股東」，這對台灣安全「會有更有幫助」。
他進一步解釋，這不是單向投資，「不是只有臺灣投資美國，美國也承諾投資臺灣，所以這是雙向的投資」。透過這種雙向投資，台美關係會更緊密，當美國在台灣也有投資利益時，保護台灣的動機會從「依賴」提升到「保護資產」層次。
林佳龍也提到，美國要求日本投資5500億美元，要求韓國「1500億加2000億又加1000億」，相較之下台灣模式讓「南韓很緊張」，各國都好奇「到底發生什麼事怎麼會跑出這個結果」。
拆解5000億：2500億企業自主+2500億政府信保
針對外界對投資規模的疑慮，林佳龍詳細釐清數字結構。他強調，「2500億加2500億不等於5000億」，兩者性質完全不同。
2500億企業自主投資部分，林佳龍指出，台積電在川普任期內規劃投資已達1000億美元，加上鴻海、緯創、華碩、英業達等「電子七哥」在美國、墨西哥的擴廠計劃，這些投資「都在他們的規劃裡面」，是企業因應AI伺服器與資料中心需求的商業決策。
2500億信用保證的真相：實際僅需50億美元
關鍵在於另外2500億信用保證如何運作。林佳龍表示，這是台灣主動向美方提出的政策工具，「是要用才需要」，並非所有企業都會動用。
誰需要信保？誰不需要？ 林佳龍解釋，「對大的企業來講，他本身自有資金或從市場取得的資金就很充分」，像台積電這類大型企業根本不需要動用政府信保。信保主要是協助「中小企業要去」的時候，讓資源較少的中小企業能跟隨台積電上下游供應鏈「出海打世界盃」。
為何2500億實際只需50億？ 林佳龍引述財經專家評估，透過信保制度運作，政府實際只需投入約50億美元作為儲備金，「透過我們政府比如說我們的國發基金還有我們的這些公股銀行」運作，就能產生2500億保證額度。
他進一步說明信保機制，意思是政府提供1-2成的信用擔保，其餘資金由銀行或資本市場提供。林佳龍強調，信保制度在台灣實施得很成功，「金融都很希望去投」這些高科技產業，銀行本身就有投資意願。
所以實際運作是：政府出50億做擔保，銀行願意放貸給中小企業，總計可產生2500億信保額度，但只有需要的企業才會動用，最終政府實際支出遠低於2500億。
反駁「一塊大餅論」首提「水井論」：讓台灣人往高處爬，不是水往低處流
面對「一塊大餅論」——認為台積電赴美投資就會減少台灣投資的質疑，林佳龍說，「不是一塊大餅論，是應該一口水井論」，強調台灣半導體產業更像是一口水井，「井有水你不斷的把水舀出來，還是源源不絕的泉水」。
林佳龍強調，這次投資是「讓臺灣人往高處爬」，他說，「我們不能過去產業只是水往低處流」，這是質的提升而非量的轉移。
他反問，如果「把所有的生產基地都設在台灣」，反而會讓「台灣就很脆弱」。林佳龍以數字舉例說明，「本來是我可能賺10塊，對方賺沒有賺，現在是我賺20塊對方賺5塊,我還從10塊變15塊。」強調這不是零和遊戲，而是「更大的大餅」，「這餅會不斷的增大」。
他進一步指出，透過全球布局讓台灣與各國利益一致，當全世界都因台灣投資而獲利時，台灣反而變得更不可或缺。
比日韓早四年：供應鏈彈性成最大優勢
談到台灣為何能在關稅談判取得優勢，林佳龍表示關鍵在於提早布局。他指出，早在川普第一任期對中國出手時，台灣企業就開始撤出中國，「有些回臺灣有些到東南亞國家或印度，慢慢又跑到墨西哥」。
林佳龍強調：「我們比其他國家包括日本韓國都已經提早布局了將近四年以上的時間。」這種供應鏈彈性，讓台廠現在「在調配上市場供需的時候已經是最有彈性」，無論生產基地還是銷售市場都能靈活調配。台積電「已經在美國日本跟歐洲都有投資設廠」，鴻海緯創也是全球布局。
建廠期間享2.5倍免稅：永遠的保單
林佳龍也揭露具體優惠細節。他說，台灣企業赴美建廠期間，相關供應鏈出口美國享「兩倍半的出口到美國是免稅」；建廠完成後，「供應鏈裡面的衍生品出口到美國是投資的一倍半是免稅」。
他強調，很多半導體供應鏈的零組件或衍生品「還是在臺灣生產」，透過這些優惠出口美國，形容這是「永遠的保單」，「所以我們應該要很放心而且支持」。
打造「經濟日不落國」：深耕台灣布局全球
林佳龍重申他去年5月訪問德州時提出的戰略構想，「深耕臺灣佈局全球加強美國行銷全世界」，打造經濟日不落國。他表示，幾年前就主張「打造新國際雁行聯合艦隊，有臺美聯合艦隊臺日聯合艦隊臺歐聯合艦隊」，讓台灣不可或缺，「讓對方國家因為臺灣而有利，臺灣最安全」。
他總結，這次談判創造多贏局面，「臺美雙贏政企雙贏，半導體跟電子業贏傳統產業也贏」，傳統產業關稅更從20%以上降至15%，包括自行車、工具機、水五金、手工具、醫材、汽車零組件都受惠。
