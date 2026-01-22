台灣對美投資不能講5000億美元？ 施俊吉戳破「數字遊戲」嗆2單位：說清楚

台美關稅談底定，台灣以2500億美元的企業投資承諾及同額的信用保證，換取關稅降至15%且不疊加。針對談判結果，行政院前副院長施俊吉表示，台灣對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元，並點名國發會與中經院有義務講清楚，台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比？

行政院日前舉行記者會說明台美關稅談判結果，行政院長卓榮泰特別強調，企業自主投資2500億美元，以及國家提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體不要再寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。

對於卓榮泰的說法，施俊吉21日在臉書發文，以「橘子和香蕉不能加在一起」舉例表示，如果「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？」答案是：5塊錢。誰說橘子和香蕉不能加在一起？

他指出，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字“Direct Investments”和“Additional Investments”分別列出。其中，「直接投資」（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與「額外投資」（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資）在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。所以台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元。

他說，一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額（GDP）。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5,000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP（potential GDP）要先扣掉15兆台幣。

他進一步表示，然後，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此台灣將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止，「所以美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。」

他認為，國發會和身為國家智庫的中華經濟研究院有責任和義務，按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？

