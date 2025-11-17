台灣對美投資恐動用外匯存底？蔡正元嘆「比八國聯軍還狠」：政府接受就是叛國

美國媒體釋《Politico》日前披露台灣對美投資的金額規模約在3500億到5500億美元之間，此數字介於日本與韓國的投資金額中間，而府方以及行政院僅表達台美雙方的協議即將完成，並未對確切數字作出回應，而目前也不確定這個金額是否包含台積電的1600億投資。



蔡正元在節目《大大平評理》中認為，台灣的晶片產業是全球的獨門生意，就算遭到川普重稅仍然可以維持並將成本轉嫁，不應該將高科技產業的競爭優勢轉嫁到全民的資產上，直言如果政府接受就是叛國、賣台，相較之下，日本與韓國接受此條件，是因為他們的汽車等傳統產業利潤較薄，他們犧牲的是傳統產業，但台灣犧牲的卻是賺錢的行業。



蔡正元指出，台灣的外匯存底大約六千億，且其中約有4000億美元是屬於短期外資，因此實際上的外匯存底只有2000億美元，如果要台灣拿出5500 億美元，「簡直比八國聯軍還狠」， 現在只能寄望美國聯邦最高法院能宣判川普的關稅無效，如果真的如外媒報導的是5500億，也只能嘆一口氣，看台灣民意反應以及各主要政黨的表態。



除了台灣所關心的關稅議題，美國政府在歷經34天的關門後重新通過臨時撥款法案，道瓊指數也因此湧現慶祝行情，蔡正元分析，政府的關門與否，對科技業影響不大，反而是一般傳統產業有機會因為聯邦政府重啟運作而受惠，因而帶動傳產的相關類股上揚，但長遠來看這波的漲勢應該只是短期現象，長期而言科技股仍然是較有競爭力的產業。



更多風傳媒報導

