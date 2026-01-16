台灣對美關稅將至15％且不疊加 台積電說話了

台確定對等關稅稅率 15%，且不疊加、半導體及相關衍生產品「232 關稅條款」也獲得美方承諾將給予「最優惠待遇」。對此，台積電（2330）也發聲明回應，樂見台美達成穩健貿易協定，緊密的貿易關係對確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 台美雙方歷經長時間經貿談判後，確定對等關稅 15%，且不疊加、半導體及相關衍生產品「232 關稅條款」也獲得美方承諾將給予「最優惠待遇」，我方則同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國 5,000 億美元。

對於這項消息，晶圓代工龍頭台積電（2330）也發出聲明回應，樂見台美達成穩健貿易協定，緊密的貿易關係對確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。

台積電表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，我們樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。台積電今（16）日盤中股價衝上歷史新高，達 1,740 元；台股大盤也一度達最高 31,421.83 點。

這次談判成果，被行政院長卓榮泰大讚「是擊出一支漂亮的全壘打」，關鍵在於美方認同我方以「台灣模式」進軍美國供應鏈，借由類似科學園區的方式，協助台灣科技業者赴美拓展半導體及 ICT 市場。企業規劃自主投資 2,500 億美元，涵蓋半導體、AI 應用等高科技產業；此外，政府將建立信用保證機制，協助金融機構提供最高 2,500 億美元融資，支持有需求的業者。

台灣是美國第六大貿易逆差國，其中九成逆差來自半導體、資通訊和電子零組件等產業。獲得美方「最惠國待遇」（MFN）承諾，包含台灣輸美產品關稅不超過 15%，與日本、韓國、歐盟享同等條件；且受「232 條款」獎勵在美投資的半導體業者施工期間，進口產能 2.5 倍原料設備免關稅，已完成者可進口產能 1.5 倍貨物免關稅，進一步提升台灣工具機等傳產的國際競爭力。

台積電昨日召開法說會，董事長魏哲家針對美國擴廠議題回應，位於亞利桑那州的首座晶圓廠 2024 年第四季已順利進入量產。第二座廠也已完工，計畫於 2026 年開始進駐設備，預計 2027 年下半年將進入量產。三廠也開始動工，四廠及首座先進封裝廠也正在申請興建許可。美方也承諾協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施及稅務優惠等資源，打造友善的投資環境。

