台灣導彈誤射廈門？演武大橋失火瘋傳「兩岸開戰」 事實查核揭真相

​網路社群近期流傳一段橋上失火畫面，宣稱是「台灣導彈誤射廈門」，著火畫面在網上瘋傳，有不知情民眾信以為真，認為兩岸真的動武了。對此，台灣事實查核中心針對網傳畫面進行追查，發現是烏龍一場，起火事故與「軍事攻擊」無關。

​社群平台TikTok、臉書與LINE流傳一段影片，畫面顯示一座橋上發生火災冒濃煙的畫面；傳言文字指稱「突發新聞，台灣導彈誤射廈門，台海爆發危機」。事實查核中心進行追查發現，以「廈門」、「橋」、「火燒車」等關鍵字檢索中國社群平台「抖音」，找到多則網路上傳影片顯示10月21日晚間廈門演武大橋發火燒車事故。傳言影片顯示的高聳建築物與橋上火災濃煙等景象，與10月21日演武大橋火燒車事故相同。

查核中心檢視廈門演武大橋火燒車事故的現場畫面，最早自10月21日晚間起便已在中國影音平台抖音上出現，由不同帳號拍攝、轉傳。然而，10月23日，TikTok帳號 「james.joe92」 上傳一段挪用相關畫面的影片，並以「突發新聞」為開頭，捏造內容為「台灣導彈誤射廈門」、「台海爆發危機」等虛構情節。這段 TikTok影片隨後被轉載至臉書，也在通訊軟體LINE群組中流傳。

查核中心強調，這類利用真實影像「搭配虛構敘事」的錯誤訊息，在社群平台上十分常見，也常被錯誤指稱為軍事行動。這次「廈門火燒車」事件同樣延續上述模式，先出現真實事故影片，隨後被謠言移作軍事衝突情境，再以煽動性敘事在中國以外的社群平台擴散。

