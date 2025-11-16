台灣小吃店「紅色綁繩」真名曝！麵攤老闆揭由來

台灣人買湯、滷味常見的紅色綁繩，正式名稱是「邦提圈」。（圖／健二的創意天地）





買湯、滷味或麵時，店家用來綁緊塑膠袋封口的「紅色綁繩」，多數台灣人從小看到大，卻鮮少知道它有正式名稱。近日有網友在Threads發文提問，引發熱烈討論，才讓不少人第一次知道，這個小吃店必備的小物其實叫「邦提圈」，甚至連部分麵攤老闆以前都叫不出名字。

原PO在貼文中上傳一張小吃店常見的紅色塑膠圈照片，並寫下：「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱？」立刻引起共鳴，不少人笑稱「看了一輩子，第一次被問名字」。

廣告 廣告

不少網友也在留言區分享自己平常給它取的各種名稱，有人說：「我都說紅紅的那個」、「綁袋子那個圈圈」、「湯袋上一定會出現的那個東西」、「我都叫它紅色圈圈」、「綁塑膠袋那個、超難解開的」、「我直接叫塑膠繩」，比起名稱，大家對它「超難打開」的印象更深刻。

不過也有內行人現身解答，指出這個紅色塑膠圈正式名稱為「邦提圈」，是許多小吃攤、麵店外帶湯品的固定工具。套住袋口後扭緊即可固定，比橡皮筋更牢固。有些店家或供應商也會稱它為「束提圈」、 「提圈」，台語則有人叫「律束仔」。

至於為什麼會叫「邦提圈」？一名麵攤老闆曾在 YouTuber 蔡阿嘎介紹生活小物的影片下留言指出，名稱可能是最早販售這款商品的廠商所取。他回憶，自己叫貨時不同供應商的送貨單上名稱並不一致，有寫「邦提圈」、也有「束提圈」或「提圈」，包裝標示也不統一，因此推測「邦提圈」只是最初廠商的命名，後來被民間沿用至今。

這個小物不只在小吃攤實用，生活中也有多種用途。早年台灣多用草繩或布繩固定物品，後來逐漸改為塑膠製品。「邦提圈」具備彈性、耐拉扯、可重複使用的特性，不僅能綁湯袋、麵袋，也能用來束電線、固定小物，甚至可作為禮品包裝的簡易綁帶，也被視為可取代橡皮筋的選擇之一。

價格方面，「邦提圈」的CP值同樣驚人。網路平台上常見一包18至25元左右，內容物多達數百個，能使用很久。對小吃攤業者來說，成本低、綁袋牢固又好操作，自然成為長年愛用的隱形工具。

更多東森新聞報導

獨家／禁令將解封！小吃店憂「豬養太久變胖」影響黃金比例

「猛男蚵仔煎」沒豬用！ 排骨酥湯、燒賣限量賣

獨家／賣麵線要用這麼多電？小吃店飆「7千度」 電費破5萬元

