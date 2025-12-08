台灣小學生流行「能量飲料」 王婉諭痛批：病態的文化

台灣校園流行喝能量飲料。（示意圖／pixabay）





時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指出，有老師寫信投訴，校園裡面越來越多孩子流行喝能量飲料，她得知這個情況之後，認為此事非同小可，台灣對於相關法規的確寬鬆許多，更重要的是，應該要反思「孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？」

王婉諭表示，她問自己的孩子，同學是不是都在喝能量飲料，得到的答案是，「有啊！班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神。」

王婉諭從身邊的家長朋友得知，從國中開始，就會有小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、能量飲來喝，甚至連部分小學生也會喝，「這件事，真的非同小可。」

廣告 廣告

王婉諭說，她還在竹科當工程師的時候，每天都2杯黑咖啡起跳，同事桌上也常出現蠻牛、紅牛等能量飲，這樣的提神飲料，畢竟是為了成人提神和提升工作表現而設計的，對於還在成長的孩子來說，一定會有影響，為了達到「瞬間提神」的效果，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因。

王婉諭指出，根據美國兒科醫學會的報告，兒童跟青少年「根本不該喝」提神飲料，因為裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管，英國也在今年提出修法預告，將要立法禁止16歲以下的孩子購買這種提神飲料；而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品，挪威、波蘭、羅馬尼亞等國，也都陸續立法限制。

王婉諭提到，台灣的法規真的相對寬鬆很多，只要求這些提神飲料販售時標示「咖啡因含量」，卻沒有明確載明青少年不宜引用，反觀，包含歐盟在內許多國家都要求，只要飲品每公升咖啡因含量超過 150 毫克，就必須清楚標示「不建議兒童飲用」的警語，加拿大的聯邦政府也規定，能量飲料不只限制咖啡因上限，更必須在包裝顯眼處印上「不建議兒童飲用」的警語，不只是一行小字帶過。

王婉諭強調，「我們該思考的是：為什麼孩子會壓力大到要喝提神飲料？除了有些人是為了玩通宵之外，有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？這件事真的讓我有很深的感觸。孩子會喝提神飲料，不只是想熬夜的問題，而是一種嚴重的警訊。」

王婉諭認為，「對我來說，孩子能夠睡得好、吃得好，就是最重要的事情。如果孩子所肩負的壓力，已經大到他們需要喝提神飲料，那我們就應該要改變這種病態的文化。」

王婉諭呼籲，政府應該比照國際標準，就算無法全面禁止，也應該清楚標示孩子不宜飲用這樣的「提神飲料」，同時，也該一起思考：孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？

更多東森新聞報導

快訊／兒涉校園霸凌「受害不只1人」 賴瑞隆14:30再度說明

快訊／霸凌風波延燒中！賴瑞隆：兒子將離開學校

賴瑞隆跟「受害女童媽」當面道歉：感謝願意與我見面

