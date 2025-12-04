台灣小將狂掃金牌！瑞莎曬「台灣國旗飄揚德國」感人一幕：很值得

娛樂中心／曾郁雅報導



熱愛台灣的藝人瑞莎在台灣推廣體操多年，過去以模特兒、演員身分活躍演藝圈的他，近年致力於經營台灣韻律體操教學事業，多次帶隊台灣選手出發國際舞台，近日瑞莎又公開好消息，曬出一系列台灣小小選手來到德國身影，優秀表現一舉拿下金、銀牌佳績，其中獲獎畫面出現「國旗飄揚德國會場」的動人場面，更讓全網友相當激動。









台灣小將「猛掃金牌」戰力超狂！瑞莎曬「台灣國旗飄揚德國」感人一幕：很值得

瑞莎創辦「瑞星韻律體操」耕耘在台體操推廣志業。（圖／翻攝自臉書@瑞莎）

瑞莎於2日在個人經營臉書發文分享他近日帶著台灣選手前往德國，與來自18國家的體操好手競技，他提到來自台灣選手拿下2013年組的全能冠軍，以及「環」、「彩帶」項目的冠軍，另一位則在「球」項目第二名，除此之外更有參加2017年組的「徒手」第二名、「球」第一名。

台灣小將「猛掃金牌」戰力超狂！瑞莎曬「台灣國旗飄揚德國」感人一幕：很值得

瑞莎曬出「國旗飄揚」畫面，讓網友感動表示「台灣之光」。（圖／翻攝自臉書@瑞莎）

瑞莎曬出「國旗飄揚比賽會場」的畫面，感謝一路幫助台灣小將站上國際舞台的協力者，並許下承諾：「很謝謝所有支持我們的大家！我們回家了！ 接下來會繼續努力， 迎接新的挑戰！」，其中瑞莎也提到小小選手們在會場見到2024奧運冠軍Darja Varfolomeev和奧運第四名的Margarita Kolosov，他們不只開心，而且更有動力回來努力練習，讓瑞莎頓時感性爆發：「很不容易， 但很值得的！」。

台灣小將「猛掃金牌」戰力超狂！瑞莎曬「台灣國旗飄揚德國」感人一幕：很值得

瑞莎曬出小小選手為台出征的紀錄，認為旅程雖不容易，「但很值得的！」。（圖／翻攝自臉書@瑞莎）

瑞莎分享一公開，立刻在臉書吸引超過7千名網友到場按讚，許多人更留言感謝瑞莎：「瑞莎老師，台灣感謝有妳！」、「站在第一名的舞台披著國旗，就已經帥到不行，恭喜」、「太棒了。瑞莎教練和孩子們。」、「感謝您將台灣體操，帶向世界舞台」、「瑞莎你真的很棒！感謝你。」、「出國看看第一名的頂尖繼續努力！」、「厲害啊！台灣之光！」、「力與美的代言人」、「美麗的體操精靈」、「瑞莎老師，妳為台灣爭光，我們感謝妳！」。





