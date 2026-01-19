台灣小心！美歐關稅戰爆發 專家示警：歐洲「這報復」將連帶衝擊台灣

台美關稅拍板定案，確定台灣對等關稅調降為15%且不疊加，且半導體等在232條款中取得最惠國待遇。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人YouTube頻道中指出，近期美國大動作宣示欲取得格陵蘭島主權，若日後衝突升高為新一波美歐關稅對抗，台灣恐難以置身事外。

蔡明彰分析，格陵蘭島雖地處北極、人口稀少，卻是全球最大島嶼，面積達216萬平方公里，約為台灣60倍，而該地區對美國而言，具備三大戰略意義。

蔡明彰指出，第一，川普欲打造「金穹防禦系統」，若格陵蘭落入他國之手，從地緣戰略角度而言，最北邊打下來就是美國；第二，格陵蘭島蘊藏石油、天然氣及稀土等豐富天然資源，「美國現在跟中國打稀土戰，非常需要稀土」；第三，隨氣候變遷導致北極冰層逐漸融化，未來北極航道可望成形，有機會避開蘇伊士運河與巴拿馬運河的運輸風險。

蔡明彰表示，歐洲多國近期派遣象徵性兵力表態，反而激怒川普，最終促使他宣布自2月1日起，對包括英國、德國、法國與丹麥等8個國家加徵10%關稅。英國對美關稅將由10%提高至20%；歐盟即便承諾對美投資6000億美元，換得15%的關稅水準，仍面臨再度被加徵至25%的風險。

蔡明彰提到，目前歐盟27國已緊急召開會議，可能重啟去年擬定、但暫緩執行的930億歐元報復清單。他評估，若至2月6日前問題仍未解決，「報復清單可能重啟，美歐關稅大戰就此爆發。」

此外，蔡明彰提醒，美歐衝突看似與台灣距離遙遠，「但如果歐盟報復美國科技巨頭，例如Apple、Google，事情就不一樣了」。他舉例，歐盟去年9月才對Google重罰29.5億歐元，這就會影響科技股，也會衝擊台灣供應鏈。

在半導體方面，蔡明彰指出，台灣目前領先全球取得232條款豁免，配額內為零關稅、配額外最高15%；然而，美國商務部長盧特尼克揚言「最終目標是要台灣40%的晶片產能移到美國」，這就等於掏空台灣。

最後，蔡明彰指出，2021年，全球先進製程晶片有71%集中於台灣，預估至2030年恐降至58%；美國則將由11%提升至22%。至於記憶體產業，美國已對韓國施壓，「不設廠就課100%關稅」，雖然台灣目前「還沒被盯上」，但市場資金太多，短線炒作風險升高，投資人仍需審慎應對。

