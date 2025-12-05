台灣小橘書借鏡！瑞士民防超前規格「空氣好、有床位」 吸跨黨派立委年年參訪

瑞士的避難所規劃。翻攝自劉書彬臉書



台灣各個家戶陸續拿到《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，作為災難來臨時的準備參考，台灣「小橘書」其中一部分參考自瑞士的《民防手冊》。瑞士雖然以中立國自居，但位居歐陸中央，過去飽受戰爭風險，民防與避難設施超前規劃，台灣跨黨派立委每年都前往參訪。

我國前駐瑞士代表黃偉峰自2018年派駐當地，至今（2025）年8月返台，台灣跨黨派立委每年組成世界衛生大會（WHA）視導團前往瑞士日內瓦，近年在也都會安排前往聯邦政府所在的伯恩，參觀當地的避難所設施，也為台灣的民防措施借鏡。

黃偉峰說明，瑞士作為中立國，立場是「捍衛以規則為基礎的國際秩序」，但中立不等於「什麼都不表態」，而是在遵守國際法與聯合國憲章的框架下行動，當一方違反國際法時，瑞士認為有理由採取措施，包括曾參與對俄國的制裁。

從歷史脈絡來看，黃偉峰細說從頭，瑞士因位於歐陸中心、歷史上曾面臨德國、法國、義大利與奧匈帝國的夾擊，「避難所」早在二戰時就成為全民安全文化的一部分，並在二戰後成為國家級安全基石。

瑞士人口約900萬，瑞士法規要求所瑞士居民須具備每人1平方公尺的避難空間，避難所的空氣過濾、消毒設施、醫療配備、電力備援、建構規格與儲備項目都完全公開，瑞士政府甚至提供標準化的避難所建築指引，讓各地方政府及私人機構依標準建置。目前全瑞士已經約有37萬處避難所。

除了因應戰爭，瑞士以及鄰國法國都有核電廠，具有潛在的核災風險，另外以精細工業聞名，境內有多家化學工廠。黃偉峰提到，瑞士各級政府、專業機構與民間會定期演練包含地震、核事故、化學毒氣外洩或其他災害，並邀請國際專家交流，台灣的地震專家也曾在受邀之列。

瑞士伯恩的避難所大門厚度達30公分。翻攝劉書彬臉書

今年5月曾前往瑞士視導WHA的民眾黨立委劉書彬則分享，避難所得門口是非常厚重的防護門，接著會進到清消設施，在外因可能受到污染，必須消毒後才能入內，進到裡面每人至少有一個床位，空氣很清新，看起來整理得非常乾淨，另有飲食區、醫療區，電力備援設施也非常完善。

劉書彬強調，瑞士是以能在避難所生存14天為目標規劃，這些設施考量了不同類型的災害。反觀台灣則是以地下室、停車場作為臨時避難空間，最常被詬病的就是沒有定期維護，若災難發生時不一定能馬上使用。

瑞士伯恩的避難所床位。翻攝王婉諭臉書

台灣跨黨派立委多年前往參訪，衛福部也曾在社群媒體介紹，而前衛福部長邱泰源、衛福部次長林靜儀、時代力量黨主席王婉諭、前民進黨立委陳靜敏也都曾在立委任內隨團前往參訪避難所設施，並於回台後在外交國防委員會、內政委員會針對我國民防設施有所質詢。

