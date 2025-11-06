台灣小畢卡索 蕭柏潤的異想世界

12歲「蕭柏潤」從小就展現繪畫天分，外號「小畢卡索」，但他讀的不是美術科班，7歲就受邀舉辦人生第1場畫展，目前飯店也正展覽他的畫作，今年第4度受邀製作2026新年公益桌曆，時尚畫風底下，是他對人性超齡的觀察視角，一家人合力送愛，給無家可歸的等愛寶寶。

「這是第4本了喔。」

典雅時尚高佻身材、也有奇特服裝搞怪姿態，名模踩上恨天高所為何來？

藝術家 蕭柏潤：「就是有一種名模生死鬥的感覺，每個人都有自己的風格，造型更多變，時尚的MV都會比較嫵媚的那種感覺，所以就會想要加(自己的)唇印，(黑的怎麼辦) 就用黑口紅啊。」

這是12歲蕭柏潤第4本公益桌曆，從小一到小六畫風大躍進，不變的是內在小孩的老靈魂。

蕭媽媽 陳渝鈞：「變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)，第一眼看到會覺得說，哇，這個很有故事的人，每個人自己內心世界會不一樣吧，從很童心，到現在就是，已經要進入青少年時期，大家可以看到他的心路歷程。」

藝術家 蕭柏潤：「古代歐洲的服裝就是腰很細，裙子很大。」

蕭爸爸 蕭清元：「你對以前的人 最感興趣的是什麼。」

藝術家 蕭柏潤：「瑪麗蓮夢露、瑪丹娜，這個是天使，這個是惡魔，(天使)被(惡魔)弄得很生氣，但是(惡魔)沒有怎麼樣，(惡魔還甜甜地笑欸)，反而就是感覺它變得比較像天使，它變得比較像惡魔。」

巴西靈魂系歌手 Mylan Sparks：「你是Brent (對)，我想看看有沒有我的生日，這個線條很有畢卡索風格，(你的生日)這臉譜真是像極了畢卡索。」

蕭媽媽 陳渝鈞：「畫的人不累，都是媽媽累，排版啦，聯絡啦，最大問題是，有時候他用的色彩太鮮艷，都是合版列印的，都會有色差上的問題。」

小小畢卡索，畫展畫作，紅遍海內外，鐵粉敲碗催生桌曆，年年做公益。

蕭爸爸 蕭清元：「這個怎麼可能那麼多人訂，做公益，我們都覺得怎麼可能，天哪，這個做公益的事情喔，就是彼此家人，彼此的傷害，想不到第2年(訂閱)又爆掉。」

蕭媽媽 陳渝鈞：「關懷的(對象)，會以兒童的方面作為出發，這些都是，等家寶寶，做主要的捐贈。」

善與惡的相對距離，在每一幅畫的背後，有著對人性的細膩洞察。

藝術家 蕭柏潤：「這個(聚光)燈，照在她身上，過氣表演者，在這裡瞪她，可以用我畫的畫，去幫助這些小朋友，很開心。」

