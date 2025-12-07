台灣小菊似花瀑 士林官邸花樣多

士林官邸以「藝菊圓夢」為主題，猶如一場秋日盛宴。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

二０二五士林官邸菊展熱鬧開展，整座士林官邸猶如一場秋日盛宴，以「藝菊圓夢」為主題，融合多元媒材、生命意象與文化創意，帶來視覺、聽覺與心靈的立體饗宴。今年展區設計更加精緻巧妙，透過展演活動、藝文設計與地方連結，全面展現台灣在地的育種實力與城市美學。

台北市公園處七日表示，提到士林官邸菊展，許多花迷心中最不能錯過的亮點就是「大立菊」，這項被譽為「菊中之王」的園藝技藝，是由公園處苗圃同仁們歷年累積摘心、整枝牽引、花期調控、嫁接等經驗的成果。展現台灣園藝人員在品種選育與栽培技術上的軟實力。

今年嘗試以透明壓克力箱打造切花展示，彷彿精品珠寶櫃中的菊花主角，讓人忍不住駐足欣賞。另外還有突破性地運用懸吊技法打造的「懸崖菊」，以農業部台中區農業改良場提供的台灣小菊品種，讓小巧緻密的花朵順勢垂落，如瀑布般自然流洩，展現花藝設計中的東方禪意與力學平衡，都讓賞花之旅更具人情味。