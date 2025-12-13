台灣少子化恐淪全球第一！ 「14寶爸」馬斯克：人口加速崩潰

馬斯克關注台灣少子化，示警人口加速崩跌。

台灣生育率長年低迷，今年11月新生兒僅7946人，出生率再創新低，相關議題引發國際媒體報導，就連全球首富、特斯拉創辦人馬斯克也關注此事，在社群X平台轉發，並評論說「人口數持續加速崩跌」，引發討論。

馬斯克已知至少有14個小孩，來自包括前妻Justine Musk、歌手Grimes、Neuralink主管Shivon Zilis 等多名女性，並持續有新生兒誕生，顯示他對生育的熱衷與擴展家庭的計畫。

馬斯克12日在X平台轉發一篇外媒報導台灣生育率長年低迷的文章，這則報導指出，台灣出生率顯示已連續23個月下滑，死亡人數幾乎是新生兒的2倍，台灣生育率已成為全球最低之列，直言「沒有新生命，不會有文明」。

根據內政部資料，我國11月新生兒僅7946人，較去年同期大減4611人，較10月少了1512人，創下歷史新低。今年累積至11月止，新生兒總數為9萬8785人，而去年全年新生兒總數為13萬4856人，除非12月新生兒人數暴衝，否則今年新生兒人數恐將比去年大幅下降。

此外，截至今年11月底，台灣65歲以上老年人口為465萬7796人，占總人口19.99％，已經非常接近世界衛生組織「超高齡社會」的定義。根據世界衛生組織分類，65歲以上人口占比達20％即為「超高齡社會」。