台灣尚勇春聯炒熱台中選情 半小時500張就發光了

民進黨議員何文海發放台灣尚勇春聯，半個多小時就發完500張。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議員選情逐漸增溫，南屯區民進黨現任議員何文海與台中市長參選人何欣純合體拜年看板，廣受綠營支持者好評，何文海發放金色台灣尚勇春聯，民眾排隊搶500張，半個多小時就發完，由於網路出現「高達360元」春聯行情，何文海呼籲，春聯是春節祝福，不要在網路銷售。

台中市南屯區現有4席議員，現任4人包括綠營何文海、藍營朱暖英及劉士州，還有無黨籍的吳佩芸爭取連任，綠營「南屯大叔」張耀中也參選形成「5搶4」局面，民進黨台中市黨部主委許木桂說，將在南屯提名2席參選擴大選區票源。

廣告 廣告

台中市議員何文海說，職棒會長、立委蔡其昌自掏腰包，印製金色台灣尚勇春聯實在熱門，半個多小時500張全數發完，接下來1月24日在楓樹里，與何欣純合辦親子拔蘿蔔田園嘉年華，兩梯次各有900多人報名，「過年前選情逐漸增溫」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

先知？尚毅夫上週曾斷言 黃國昌出席機密會議「就是去偷東西」！

週刊揭林宸佑匯款上百萬收買軍人 檢調登門發現「大祕寶」

