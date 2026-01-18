台灣尚勇春聯秒殺 蔡麗青加碼宣布年底前辦五場春聯發放公益活動

中華職棒會長蔡其昌在全國319個據點同步發放台灣尚勇春聯，台南市議員蔡麗青也於土城、國安海佃兩個服務處同步發放，一早就排滿明得領取民眾，瞬間秒殺。 圖：蔡麗青服務處提供

[Newtalk新聞] 中華職棒會長蔡其昌在全國319個據點同步發放台灣尚勇春聯，台南市議員蔡麗青今（18）日也於土城、國安海佃兩個服務處同步發放，一早就排滿明得領取民眾，瞬間秒殺，氣氛相當踴躍歡樂，蔡麗青也趁機加碼宣布年底前將再舉辦5場寒冬送暖活動，並邀請書法老師現場手寫春聯及發放總統一元福袋，要給鄉親滿滿的祝福，一起迎接新馬年。

因應索取春聯的人潮，市議員蔡麗青土城、國安海佃兩個服務處同步開放索取，現場播放台灣尚勇歌曲，並和民眾在現場大喊台灣尚勇，氣氛相當歡樂，今天除了發放「台灣尚勇」春聯，也發放蔡麗青馬年卡通春聯，蔡麗青現場一一祝福大家馬年行大運，讓民眾感受到濃濃新年氣息。

蔡麗青表示，感謝蔡其昌理事長對職棒的關心，並且大方分享台灣尚勇春聯，讓喜愛棒球的民眾可以藉春聯表達支持，今天和全國同步發放春聯，一早現場擠滿了人潮相當熱鬧，民眾非常興奮能拿到台灣尚勇春聯，蔡麗青表示從民眾對春聯的喜愛跟期待來看，棒球世界第一的快樂氣氛仍未消退，並且凝聚了國人的感情，大家共同期待台灣棒球能夠繼續在國際舞台發光發熱。

蔡麗青也加碼宣布，農曆年前將連續舉辦五場寒冬送暖活動，並且邀請書法老師現場手寫春聯，發放賴清德總統一元福袋，要給鄉親滿滿的祝福，共同迎接新的一年，也請大家密切注意服務處春聯發放訊息，踴躍參加。

