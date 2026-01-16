「台灣尚勇」回來了！蔡其昌首印「30萬份春聯」全台發送

2026「台灣尚勇」春聯1/17率先在台中開始發放。翻攝自蔡其昌臉書



中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌延續去年「台灣尚勇」春聯獲得熱烈迴響，宣布今年再度推出新版「Team Taiwan 尚勇」春聯，總量印製達30萬份，明（1/17）日率先在台中全國首發，預計從1月18日上午11時起，在全台200多處據點正式發放。

蔡其昌透過臉書表示，今年「台灣尚勇」春聯的全國首發，依舊從台中出發，首場將於17日上午9時30分在台中清水區大街路102-1號的開基福德祠舉行，下午3時則移師台中捷運水安宮站發放；兩場活動皆採每人限領2張，送完為止。

蔡其昌指出，過去一年，國人在球場上共同見證台灣英雄展現的韌性與拚戰精神，新的一年，希望將這份屬於「Team Taiwan」的勇氣，帶回每個人的日常生活中。他形容，2026限定版「Team Taiwan 尚勇」春聯，不只是新春的祝福，更象徵對土地的自信與驕傲，凝聚台灣精神，期盼陪伴民眾迎接嶄新的一年。

根據規劃，全台同步發放時間為1月18日上午11時，實際領取地點將另行公布，屆時民眾可於全國多處據點免費索取，數量有限，送完為止。蔡其昌也提醒，建議民眾事先向發放點洽詢剩餘數量，以免向隅。

