「台灣尚勇」新春聯亮相！蔡其昌透露巧思「TEAM TAIWAN 」變島嶼形狀：黑字、金字2版本大家怎麼選？...網友一片倒「右邊+1！」

台灣隊去年（2024）在世界棒球12強賽勇奪冠軍，民進黨立委、中華會長蔡其昌今年設計「台灣尚勇」春聯，獲得許多球迷、民眾喜愛，也期待明年（2026）新春聯。對此，蔡其昌昨（29日）晚間公開新春聯版本，特別邀請到書法家王振邦親題，將TEAM TAIWAN 的字形融入台灣島嶼輪廓之中，筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神。

蔡其昌昨日晚間於臉書發文公布，新年的春聯版本已經出爐，共有兩種款式，一是黑色字體、一是金色字體，「大家選擇左邊，還是右邊呢？」有關春聯的設計，蔡其昌說明，「新年春聯特別邀請到書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN 的字形，融入台灣的島嶼輪廓之中，筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神」。

蔡其昌續指，下方的「尚勇」，來自2025年發出的一百萬張《台灣尚勇》春聯，「那不只屬於一場比賽，而是我們的共同記憶」。他說，「因為尚勇，不只是在球場上，也在我們面對生活、面對未來的每一個選擇裡」。

最後，蔡其昌表示，一張春聯，不只是過年的裝飾，而是一種提醒，「Team Taiwan精神，就是團結凝聚在一起！」

（圖片來源：蔡其昌臉書）

