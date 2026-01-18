「台灣尚勇」春聯人氣高 高雄各放送現場都大排長龍

高市議員何權峰服務處前出現排隊人潮，領取台灣尚勇春聯。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄多位綠營民代今分頭發送「台灣尚勇」春聯，各發送現場都出現排隊人潮，領到春聯的民眾認為尚勇春聯比傳統春聯多一點台灣味，也期待今年台灣棒球能有好表現。

台灣隊前年11月在世界12強棒球奪冠，中職會長、立委蔡其昌去年即準備28萬份「台灣尚勇」春聯，結果大受歡迎、一路加到百萬張；今年首印「台灣尚勇」，全國首發昨天蔡其昌家鄉台中清水開始，今天則在各縣市分送。

民進黨高市立委邱議瑩今在科工館旁，偕同議員鄭孟洳、議員參選人張以理跟鄧巧佩，一起分送尚勇春聯，現場大排長龍，領到春聯的民眾都笑得開心。

將代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆，則專程前往高市議員何權峰服務處，一起分送高人氣春聯，原定上午11點開始發，第一位到場民眾8點就佔好位置；立委李柏毅則是與議員參選人尹立聯手發放，現場有民眾凌晨就來排隊。

市議員林智鴻服務處前一早也出現許多民眾排隊，20分鐘內便將台灣尚勇春聯全數掃光，除林智鴻親自發送，更邀來長相激似蔡其昌及總統賴清德的志工協助發放。

民進黨高市議員邱俊憲同樣在今天上午分送台灣尚勇春聯，服務處前湧現人潮，他笑說要感謝 蔡其昌會長跟團隊用心協助，讓大家在年節能喜氣洋洋、元氣滿滿，後續還會再推出其他的春聯提供鄉親索取，祝福大家順心愉快！

